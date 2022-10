From Zero : où a été tournée la série Netflix avec Zoe Saldaña ?

in

NETFLIX

Le drame romantique est l’un des plus regardés sur la plateforme de streaming en ce moment. Tout se passe-t-il vraiment en Italie ?

©NetflixZoe Saldaña joue dans From Zero.

Comme chaque semaine Netflix renouvelle ses catalogues pour apporter de nouvelles propositions qui captivent complètement les utilisateurs. A cette occasion, la fiction distinguée était À partir de zéroune série mettant en vedette Zoé Saldana qui a attiré l’attention du public sur la base de l’émotion et de la romance. La production est, sans aucun doute, captivante pour son intrigue mais aussi pour ses lieux incroyables. Où a-t-il été tourné exactement ?

À partir de zéro Il est arrivé sur Netflix le 21 octobre. Créé par A.Attica Locke et Tembi Locke, a réussi à se positionner comme la deuxième série la plus regardée du moment sur la plateforme de streaming. De quoi s’agit-il? Inspiré d’un mémoire, il présente l’histoire d’amour interculturelle d’Amahle Wheeler, mieux connue sous le nom d’Amy, et de Lino. Alors qu’elle se définit comme une artiste américaine étudiant en Italie, c’est un chef sicilien qui pourrait changer sa vie.

« Leur romance passionnée fait face à de nombreux problèmes imprévus, notamment leur origine culturelle différente. C’est une série réaliste avec des moments d’humour entrecoupés de moments plus sérieux. Mais, lorsque Lino fait face à un problème de santé très grave et que l’avenir du couple est en danger, les deux familles s’unissent pour créer un clan dont elles n’auraient jamais rêvé et qui montre que l’amour transcende toutes les frontières.», explique le synopsis officiel.

De cette façon, À partir de zéro présente un voyage transformateur où l’amour, la perte, la résilience et l’espoir entre les cultures et les continents deviennent les protagonistes. Il comporte huit épisodes d’environ 50 minutes disponibles en streaming mettant en vedette Zoe Saldana, Eugenio Mastrandrea et Keith David. De même, Danielle Deadwyler, Judith Scott, Kellita Smith, Lucia Sardo, Paride Benassai, Roberta Rigano Ils complètent le casting avec leurs performances.

+ Netflix : Où Desde Cero a-t-il été enregistré ?

À partir de zérola série avec Zoe Saldaña sur Netflix, se déroule dans Italie. Cependant, le géant du streaming a réalisé le tournage à plusieurs endroits. En avril 2021, il n’a pas seulement été tourné en Florencecapitale de la région Toscane, et Sicilela plus grande île de la Méditerranée, mais aussi des scènes dans Californie Oui Les anges.

