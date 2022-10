« From scratch », aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

« À partir de zéro» (« From Scratch » dans sa langue d’origine), série netflix Créé par Attica et Tembi Locke, il n’a été créé que le 21 octobre 2022, mais les utilisateurs de la plate-forme de streaming populaire et des drames romantiques demandent déjà une deuxième saison de la fiction mettant en vedette Zoe Saldana.

La série de huit épisodes est basée sur les mémoires de Tembi Locke « From Scratch: A Memoir of Love, Sicily, and Finding Home » et raconte l’histoire d’Amy, une jeune artiste qui tombe amoureuse d’un chef sicilien pendant ses études en Italie. continue de construire sa vie avec lui à Los Angeles.

Face à son diagnostic de cancer inattendu, Amy devient la gardienne de son mari et la personne qui réunit leurs deux familles très différentes. Ensuite, Y aura-t-il un deuxième épisode de « À partir de zéro” ?

« FROM ZERO », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Netflix N’a pas encore confirmé une deuxième saison de la série avec Zoe SaldanOh apparemment dans le dernier chapitre, l’histoire d’Amy Wheeler et de sa famille a une fin fermée et n’a pas besoin d’un nouveau lot d’épisodes.

En outre, « À partir de zéro” a été promu comme une série limitée, c’est-à-dire qu’aucun autre versement n’a été envisagé, et est basé sur les mémoires de Tembi Locke, il n’y a donc plus de matériel original à adapter.

Même si Netflix considère généralement la réponse des téléspectateurs pour en déduire l’avenir d’une production, comme le souligne Netflix Life, il est cette fois très peu probable que la série soit renouvelée pour une autre saison, quel que soit son succès en termes d’audience.

A la fin de la première saison de « From scratch », les liens familiaux cèdent la place à de nouveaux départs alors que le prochain chapitre de l’histoire d’amour d’Amy et Lino se déroule. Par conséquent, aucun mystère n’est laissé sans solution et bien qu’il existe des moyens d’allonger l’histoire, ce ne serait pas idéal.

En fait, le média susmentionné souligne que «si nous avons appris quelque chose sur les séries limitées, la plupart s’en sortent mieux”.