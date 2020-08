Frog Fractions : un DLC à 8 $ plein de surprise

Hier, Frog Fractions, le célèbre jeu par navigateur apparue en 2012 qui est bien plus complexe qu’il n’y paraît, est arrivé à Steam avec une nouvelle édition “décade edition”. Il y a aussi un nouveau pack DLC à 8 $ plein de surprise.

Pour ceux qui ont évité le jeu le plus répandu sur la toile, devenu légende urbaine, Frog Fractions se présente d’abord comme un jeu ludo-éducatif mignon de style années 90 mettant en scène une grenouille qui aspire des insectes jusqu’à ce que des fractions sortent. Mais si on s’y tient assez longtemps, il se transforme en un pastiche absurde de tous les genres de jeux sous le soleil, des aventures textuelles à Dance Dance Revolution. Le point culminant est la grenouille qui devient présidente, pour vous donner une idée de l’ampleur de l’escalade d’intrigue dans sa durée d’exécution relativement courte.

Star d’internet

En 2014, le créateur Jim Crawford a lancé une suite, mais avec un rebondissement : lorsque le jeu est sorti, il a dit qu’il ne s’appellerait pas Frog Fractions 2. Il s’agira d’un jeu entièrement différent, comme une surprise prévue juste pour vous faire éclater d’un gâteau géant lors de l’anniversaire de quelqu’un d’autre. Cela a donné lieu à une question qui a suivi chaque sortie de jeu bizarre ou inattendue des deux années suivantes : “Est-ce que c’est Frog Fractions 2 ?”

Fin 2016, après un vaste jeu de réalité alternative qui s’étendait sur plusieurs autres jeux, les fans ont finalement trouvé Frog Fractions 2 dans un jeu de gestion sur le thème des fées appelé Glittermitten Grove. La suite, un donjon-chasseur avec des systèmes plus élaborés que le premier, a été bien accueillie, mais elle n’a pas connu le même succès que son prédécesseur plus accessible. De plus, c’est tout : L’internet avait résolu le mystère. Le voyage, semble-t-il, a fini par être plus important que la destination. Après cela, la manie des Fractions de grenouilles s’est éteinte.

Quatre ans plus tard, il s’avère que la saga des Frog Fractions n’est pas terminée. L’édition du Jeu de la décennie du DLC Hop’s Iconic Cap commence comme une série standard de l’édition originale de Frog Fractions, sauf que la grenouille porte un chapeau. Mais si vous vous y tenez jusqu’au point où les choses deviennent généralement loufoques, elles le deviennent maintenant d’une autre manière.

Un chapeau ? pas un simple chapeau

La caméra se retire pour révéler que tout ce que vous, la grenouille, avez fait . Cela se passe dans un théâtre, et que vous êtes chahuté par la seule personne dans le public : un faux consommateur YouTuber nommé Content-Aware Phil. Vous vous disputez et votre patron vous renvoie chez votre femme, un chat nommé Hatricia Hop-Meow, votre fille October et un agent des services secrets nommé Ralph. Après tout, vous avez été mis en accusation, alors vous vivez maintenant une vie normale tout en revivant les gloires de votre époque – un destin plutôt triste, tout compte fait. Hatricia vous suggère de chercher une nouvelle aventure, et c’est exactement ce que vous faites, avec October à vos côtés. Vous vous rendez tous les deux dans un musée consacré à vos jours de gloire. En peu de temps, les choses deviennent incontrôlables et vous vous retrouvez dans une nouvelle aventure.

Le premier segment se déroule en grande partie sous la forme d’une aventure littérale de type pointer-cliquer, mais avant longtemps, vous vous retrouvez aspirés dans un autre voyage de saut de genre, celui-ci touchant aux JRPG, au classique culte du shoot-’em-up Ikaruga, aux mots brouillés, à Dig Dug, et à d’autres Dig Dug. Je n’en gâcherai pas plus parce que vous devriez vraiment aller le jouer, mais il suffit de dire qu’il rappelle beaucoup plus Frog Fractions 1 que Frog Fractions 2.