Frock Destroyers participe au quiz de course de dragsters le plus impossible | 45secondes.fr rencontre

Regardez Baga Chipz, Blu Hydrangea et Divina de Campo participer à un impossible quiz Drag Race.

Les Frock Destroyers sont comme les power rangers de la drague. Ils sont puissants par eux-mêmes mais, lorsqu’ils unissent leurs forces, tout est possible, comme marquer un single parmi les 10 meilleurs au Royaume-Uni après que leur chanson « Break Up (Bye Bye) » soit devenue un favori instantané parmi Course de dragsters Ventilateurs.

En fait, ils ont fait l’histoire en marquant le tout premier hit du Top 10 dans les charts britanniques à être joué par un groupe de drag. Et maintenant, telle est la puissance des Frock Destroyers, ils sont partis et ont fait un album sanglant! Il n’y a qu’un seul mot que nous pouvons utiliser pour le décrire: CAMP.

Les Frock Destroyers – RuPaul’s Drag Race UK. Image: 45secondes.fr

FROCK4LIFE sort demain (11 décembre) via World of Wonder records et ils ont déjà sorti le premier single, «Her Majesty», qui est accompagné d’un clip vidéo tourné sur la scène RuPaul’s Drag Race UK.

Pour fêter la sortie de l’album, nous avons rencontré Baga, Blu et Divina via Zoom et avons joué à notre célèbre jeu-questionnaire Impossible Drag Race.

Dans quelle mesure les Frock Destroyers peuvent-ils se souvenir de leur temps Drag Race UK? Cliquez sur play sur la vidéo en haut de cette page ou rendez-vous sur notre chaîne YouTube où vous pouvez trouver des interviews et des jeux avec Bianca Del Rio, Sasha Velour, The Vivienne et bien d’autres drag stars.

