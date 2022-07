Fritz Meinecke : le partenaire publicitaire prend ses distances avec les déclarations sexistes et suspend la coopération

La deuxième saison du format YouTube à succès est prévue pour la fin de l’année 7 contre sauvage sur la chaîne YouTube du créateur Fritz Meineke être publié. Les préparatifs battent déjà leur plein, tout comme le participants ont maintenant été retrouvés. Mais bien que les responsables puissent compter sur une deuxième saison nettement plus réussie et médiatique, Fritz Meinecke fait actuellement la une des journaux controversés.

Vive critique des propos de Fritz Meinecke

Point de départ d’un débat houleux était l’une des vidéos de Meinecke sur YouTubedans lequel il accompagne un tour à vélo de Berlin à Istanbul avec son appareil photo.

Dans la vidéo du 6 juillet 2022, l’homme de 33 ans a commenté une femme légèrement vêtue sur le bord de la route avec les mots « F*cki f*cki, 5 euros ».

Premièrement, la femme n’était pas censurée à la fois dans la vidéo et sur la vignette qui l’accompagnait. Ce n’est qu’après que ladite scène a été coupée de la vidéo, le titre de la vidéo a changé et la vignette a été échangée.

Dans ce contexte, Fritz Meinecke n’avait manifestement aucune idée. Dans une histoire Instagram, il a parlé des allégations de sexisme. Mais il n’y avait aucun signe de perspicacité. Au lieu de cela, Meinecke a clairement souligné dans l’histoire : « Quiconque trouve cela sexiste et irrespectueux se trompe sur ma chaîne. »

Quelques semaines plus tard, une autre histoire a suivi sur son compte Instagram. Meinecke écrit ouvertement et sans détour dans son histoireque lui le totalement « Ennuyer les bienfaiteurs efféminés dans la société » aurait. Il devait constamment se justifier pour tout, alors que tout le monde avait le sentiment d’avoir été piétiné. On attend de vous que vous vous comportiez de manière politiquement correcte à tout moment. Il veut dire:

« Cette société complètement efféminée et bienfaisante me tape sur les nerfs. Oui, n’offensez pas, ne marchez sur les pieds de personne et justifiez tout. Déclenchez des avertissements ici et là. Toujours politiquement correct. Il/elle/différents * à l’intérieur de la dénomination des termes, vous n’avez plus le droit de dire ça, il/elle se sent agressé(e) par ça… » « J’ai parfois envie de les secouer. Par amour, bien sûr.

De plus, il critique le genre et le renommage des termes. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez plus dire parce que les autres se sentent offensés par elles.

Cela a ravivé la discussion sur Fritz Meinecke en tant que personne et, surtout, l’a partagée sur Twitter avec d’autres YouTubers, streamers et influenceurs, et a par conséquent été fortement critiquée.

Le premier partenaire publicitaire se retire

Alors que de nombreux téléspectateurs ont annoncé sur des plateformes telles que Twitter et Reddit qu’ils ne souhaitaient plus supporter le format « 7 vs. Wild » à l’avenir, un premier partenaire publicitaire a désormais mis fin à sa collaboration avec Fritz Meinecke. Il s’agit de la Application d’assurance Clarkqui apparaît en tant que sponsor dans ladite vidéo.

Comme nous l’a dit une porte-parole de l’entreprise par e-mail lorsqu’on lui a demandé:

« Nous avons décidé de ne pas coopérer avec Fritz Meinecke jusqu’à nouvel ordre. » « L’égalité des droits sans distinction d’origine, de sexe, de sexualité et de religion sont des valeurs solidement ancrées chez Clark. Nous nous distançons donc clairement des propos tenus par Fritz Meinecke », c’est écrit dans la déclaration que nous avons reçue par e-mail. « Après la sortie de la vidéo, nous avons contacté directement le créateur pour qu’il supprime le titre de la vidéo, la vignette et la scène maintenant éditée, car de telles déclarations sont inacceptables. »

La porte-parole de l’entreprise a également déclaré:

« En raison de la coopération précédente et de ses nombreuses années de présence publique, nous n’avions aucune raison de supposer que Fritz Meinecke publierait de telles déclarations. En tant qu’annonceur, nous n’avons aucune influence préalable sur le contenu des influenceurs. Après que les déclarations ont été connues, nous avons réagi directement.«

On ne sait actuellement pas comment les autres partenaires publicitaires de Fritz Meinecke envisagent une collaboration ultérieure avec le YouTuber.

Nous avons chez le fabricant pour boire des repas YFood, qui apparaît comme sponsor permanent dans les vidéos de Meinecke, a demandé une déclaration. A ce jour, nous n’avons pas reçu de réponse à notre demande. Cependant, nous les soumettrons dès que nous les aurons.

