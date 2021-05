Frito-Lay conteste l’affirmation de l’ancien concierge selon laquelle il a inventé Flamin ‘Hot Cheetos

L’homme qui a prétendu avoir inventé Flamin ‘Hot Cheetos se retrouve dans l’eau chaude cette semaine après qu’un nouveau rapport d’enquête du Los Angeles Times affirme qu’il n’a joué aucun rôle dans la création de la populaire collation.

C’est l’histoire ultime de la richesse: Richard Montañez a fait ses débuts en tant que concierge à l’usine de Frito-Lay à Rancho Cucamonga et a rejoint l’équipe de direction avant de prendre sa retraite en 2019 (tout est vrai). Montañez, qui prétend avoir inventé Flamin ‘Hot Cheetos dans les années 1970, est devenu un conférencier de motivation populaire et est sur le point de publier son deuxième mémoire, « Flamin’ Hot: The Incredible True Story of One Man’s Rise from Janitor to Top Executive », en juin. Eva Longoria devrait également réaliser un film basé sur sa vie avec Searchlight Pictures cet été.

Montañez, 62 ans, a affirmé qu’il était celui qui avait présenté l’idée de Cheetos au chili à un directeur général de l’entreprise, mais selon le rapport du Times, il n’était pas vraiment le cerveau derrière la collation épicée. Le Times a interrogé plus d’une douzaine d’anciens employés de Frito-Lay et consulté les archives avant de publier le rapport au cours du week-end.

« Aucun de nos dossiers ne montre que Richard était impliqué à quelque titre que ce soit sur le marché des tests Flamin ‘Hot », a écrit Frito-Lay dans un communiqué au Times. « Nous avons interrogé plusieurs membres du personnel qui étaient impliqués dans le marché des tests, et tous indiquent que Richard n’était impliqué à aucun titre sur le marché des tests. » La société a poursuivi: « Cela ne veut pas dire que nous ne célébrons pas Richard […] mais les faits ne soutiennent pas la légende urbaine. «

En rapport

Alors, si Montañez n’a pas inventé les Flamin ‘Hot Cheetos, qui l’a fait? Eh bien, quelques personnes, selon Frito-Lay, y compris une employée junior de l’entreprise – Lynne Greenfield – qui a été chargée de développer la nouvelle marque en 1989 et a travaillé avec une équipe pour la voir se concrétiser.

En 2018, Frito-Lay a lancé une enquête interne lorsque Greenfield les a contactés au sujet des allégations de Montañez. « Il est décevant que 20 ans plus tard, quelqu’un qui n’a joué aucun rôle dans ce projet commence à revendiquer notre expérience comme la sienne et en profite personnellement », a-t-elle déclaré au Times.

Frito-Lay, qui a publié le tout premier livre de cuisine Cheetos en novembre, a également partagé la déclaration suivante avec le Times: «Nous apprécions les nombreuses contributions de Richard à notre entreprise, en particulier ses connaissances sur les consommateurs hispaniques, mais nous ne reconnaissons pas la création de Flamin « Cheetos ou tout autre produit Flamin » Hot à lui. «

Cependant, l’enquête a révélé que Montañez était impliqué dans le lancement de la gamme de produits Sabrositas de Frito-Lay, qui visait spécifiquement le marché latino et comprenait le popcorn chaud et la chaux de Flamin et les fritos au Chili.

L’auteur, qui a commencé à parler de son rôle dans l’invention de Flamin ‘Hot Cheetos à la fin des années 2000, a partagé une vidéo sur sa page Instagram dimanche après que le Times ait publié l’histoire.

«Je me fiche de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, il y a toujours quelqu’un dans la pièce qui va essayer de voler votre destin. Ils peuvent même dire que vous n’avez jamais existé», dit-il. « Je veux que vous fassiez ceci: écrivez votre histoire, car si vous ne le faites pas, quelqu’un d’autre le fera. Souvenez-vous de cela. Et souvenez-vous aussi de ceci, la meilleure façon de détruire un message positif est de détruire le messager. Ne permettez jamais que cela Je ne vais certainement pas permettre que cela m’arrive. «

Dans une interview avec Variety, Montañez a déclaré qu’il n’avait jamais entendu parler de Greenfield et a déclaré qu’il maintenait ses affirmations selon lesquelles il avait inventé le snack populaire dans sa propre cuisine et son garage.

«Frito-Lay avait quelque chose appelé le programme d’amélioration des méthodes, à la recherche d’idées. Cela m’a inspiré, donc j’ai toujours eu ces idées pour différentes saveurs et produits », a-t-il déclaré. «La seule différence dans ce que j’ai fait, c’est que j’ai fabriqué le produit, au lieu d’écrire simplement l’idée sur un morceau de papier et de l’envoyer. Ils transmettaient ces produits aux personnes appropriées et je ne le savais pas, car je n’étais qu’un travailleur de première ligne. »

Montañez a déclaré qu’il n’y avait aucune documentation prouvant qu’il était l’inventeur et il pense que c’est parce qu’il travaillait à un niveau inférieur dans l’entreprise à l’époque.

«Personne ne me disait:« C’est ainsi que fonctionnent les cadres ». Je n’étais pas un superviseur, j’étais le moindre des moindres », a-t-il déclaré. «Je pense que c’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles ils n’ont aucune documentation sur moi. Pourquoi le feraient-ils?

Quant à ce film sur sa vie? Eh bien, Montañez a dit qu’il « ne s’inquiétait pas » que cela soit gâché par les allégations de Frito-Lay.

« Je pense que [the film is] va inspirer les gens à faire la bonne chose. Ne faites pas l’erreur de Montañez. Documentez tout », a-t-il dit. «L’histoire ne concerne pas vraiment les Hot Cheetos. L’histoire consiste à surmonter l’adversité et la discrimination raciale. »