« Friends: The Reunion »: tout ce qui a été raconté et révélé dans le chapitre spécial

Après les retards et l’attente, « Amis: La Réunion»Finalement créé le jeudi 27 mai 2021 sur HBO Max. Dans l’épisode spécial Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer se sont retrouvés pour raconter les anecdotes les plus mémorables de l’enregistrement de la série créée et produite par Marta Kauffman et David Crane.

Comme prévu dans la bande-annonce, les protagonistes de « AmisIls ont parlé de ce que la série signifiait pour leur carrière, ont revu d’anciens scripts et répété leur soirée quiz légendaire sur le plateau original de la célèbre sitcom.

Avant la conférence publique dirigée par James Corden, les six acteurs se sont à nouveau rencontrés, se sont embrassés et ont fait le tour de la scène 24, dans le studio Warner Bros., en se remémorant diverses anecdotes. Par conséquent, nous collectons les meilleurs moments de « Amis: La Réunion».

LA ROMANCE RACHEL ET ROSS, ÉTAIT-ELLE RÉELLE?

Jennifer Aniston (Rachel) et David Schwimmer (Ross) a avoué qu’il y avait une chimie entre eux, mais une relation n’était pas possible car ils n’étaient pas célibataires. «Lors de la première saison, j’étais amoureux de Jennifer. Et à un moment donné, nous étions tous les deux très amoureux l’un de l’autre. Mais nous étions comme deux navires qui se croisaient parce que l’un de nous était toujours en couple. Nous n’allons donc jamais au-delà de cette limite », a expliqué Schwimmer.

Pendant ce temps, Aniston se souvient avoir dit à un couple de télévision qu’il serait dommage que leur premier baiser ne se déroule pas dans la vraie vie. « Donc c’était ça. La première fois que nous nous sommes embrassés, c’était à la cafétéria de Central Perk », a commenté l’actrice.

La chimie entre Jennifer Aniston (Rachel) et David Schwimmer (Ross) était réelle (Photo: HBO Max)

MATT LEBLANC ET LES SCRIPTS DE COURTENEY COX

Matt LeBlanc Dit que Courteney cox Il laissait toujours ses scripts partout sur le plateau d’enregistrement, les plaçait dans des endroits que la caméra ne pouvait pas capturer mais où il pouvait les regarder si nécessaire. Lorsque l’acteur qui jouait Joey l’interrogea sur cette curieuse coutume, elle lui dit que ce n’était pas ses affaires, alors LeBlanc lui en cacha une, provoquant la fureur de Courteney Cox.

Courteney Cox a toujours laissé ses scripts partout sur le plateau d’enregistrement (Photo: HBO Max)

LA BLESSURE DE MATT LEBLANC

Les acteurs de « AmisIls ont également rappelé l’épisode où Chandler (Matthew Perry) et Joey (Matt LeBlanc) se sont disputés le canapé, qui s’est terminé par une blessure à l’épaule. « Ce qui a commencé comme l’épisode le plus simple de Friends a fini par être celui qui a pris le plus de temps à tourner », ont-ils déclaré.

Selon LeBlanc, ce jour-là, les six acteurs n’ont pas fait le cercle précédent et l’étreinte avec laquelle ils s’encourageaient toujours avant d’entrer sur le plateau.

Matt LeBlanc a parlé de la blessure lors des enregistrements de « Friends » (Photo: HBO Max)

L’INFLUENCE DU PUBLIC SUR LA RELATION DE CHANDLER ET MONICA

La co-créatrice Marta Kauffman Kauffman a parlé de l’influence du public sur le plateau sur la relation de Monica et Chandler, car la première fois qu’ils sont apparus ensemble au lit, « le public est devenu fou ».

« Ce moment a été le début de la façon dont nous aborderions la relation entre Monica et Chandler », a révélé David Crane. Une aventure était initialement prévue pour dessiner des blagues par la suite, mais la réaction du public les a encouragés à développer une histoire plus profonde.

(Photo: HBO Max)

LE FAUX JOEY ÉTAIT PRESQUE L’ORIGINAL

Marta Kauffman a déclaré qu’après avoir signé David Schwimmer et Lisa Kudrow, l’équipe a passé plusieurs mois à chercher Joey. «Nous avons vu beaucoup d’hommes que vous considérez comme des acteurs, des hommes que les femmes aimaient mais ils n’étaient pas drôles. Puis Matt est arrivé et tout à coup, avec lui, les textes étaient drôles », se souvient David Crane.

Mais le plus curieux, c’est que l’acteur qui était sur le point de jouer le rôle de Joey est le même qui apparaîtrait comme le clone de Joey dans un épisode de la sixième saison.

Entre autres, les acteurs de «Amis»A confirmé que Rachel et Ross étaient en« pause »et Lisa Kudrow (Phoebe) a de nouveau chanté la chanson surréaliste« Smelly Cat », cette fois avec Lady Gaga.