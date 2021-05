Friends: The Reunion Teaser annonce la date de sortie estivale de HBO Max

Près de deux décennies plus tard, les personnages de Amis sont toujours là l’un pour l’autre – comme le disait la chanson thème. Auparavant, il a été annoncé que tous les six de l’original Amis stars – Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer et Matthew Perry – se réuniraient pour une nouvelle émission spéciale sur HBO Max. Jeudi, le streamer a publié le premier teaser officiel de la spéciale tout en révélant qu’il commence à être diffusé le 27 mai. Regardez le teaser ci-dessous.

Cela fait 17 ans, mais vos amis sont de retour. Diffusez le #FriendsReunion le 27 mai uniquement sur HBO Max pic.twitter.com/NmuXLIx6En – HBO Max (@hbomax) 13 mai 2021

Le premier officiel Amis: La Réunion teaser ne nous montre pas grand-chose, mais il nous donne un aperçu des six membres de la distribution d’origine. Ils ne sont montrés que de dos alors qu’ils marchent dans les rues de la ville la nuit au ralenti comme une version instrumentale touchante du Amis la chanson thème joue en arrière-plan. Rappelant les titres des épisodes de la série originale, le titre de la spéciale est également affiché à l’écran, qui se lit comme suit: « Celui où ils se remettent ensemble ».

La semaine dernière le Ellen, Courteney Cox a fait le point sur le tournage de la spéciale. Appelant l’expérience «incroyable» et «tellement émouvante», Cox a déclaré: «Ce sont des retrouvailles imprévues, mais nous devons être sur la scène 24 pour la première fois, nous tous, en j’ai oublié combien d’années – quinze ans? ? «

Taquinant quelques surprises spéciales réservées aux fans, Cox a ajouté: « J’ai le pire souvenir. Tout est arrivé que j’ai oublié. Mais c’était génial. C’était vraiment amusant. Nous avons eu beaucoup de surprises spéciales, et c’était fantastique. . C’était vraiment le cas. «

C’était en février 2020, lorsque la réunion des amis a été officiellement annoncée pour la première fois par HBO. En raison de la pandémie, la production a été suspendue jusqu’à cette année, et ce n’est que récemment que le tournage a finalement commencé. Alors que la spéciale vise principalement à ramener les acteurs à partager des souvenirs de leur propre expérience respective de travail sur la série, David Schwimmer a laissé entendre que les acteurs pourraient simplement reprendre leurs rôles à un certain titre, peut-être pour recréer une scène populaire avec une lecture de table. .

« Il n’y a rien de scénarisé. Nous ne sommes pas dans le personnage. Nous sommes tous nous-mêmes, les vraies personnes. Bien qu’il y ait une partie de celui-ci que je ne veux pas donner, mais nous lisons tous quelque chose », a déclaré Schwimmer sur Le spectacle de Graham Norton le mois dernier.

Amis diffusé à l’origine pendant dix saisons entre 1994 et 2004. Dans les années qui ont suivi sa disparition, l’émission est restée l’une des sitcoms les plus populaires de tous les temps, faisant partie des titres les plus regardés sur Netflix pendant de nombreuses années. Remarquant la popularité continue de l’émission, WarnerMedia a obtenu les droits de diffusion exclusifs de la série à 85 millions de dollars par an, ce qui a également conduit à la réunion spéciale pour attirer davantage. Amis fans à s’abonner.

HBO Max commencera à diffuser le Amis spécial réunion, alias « Celui où ils se remettent ensemble », le 27 mai. Jusque-là, les fans peuvent également diffuser la série originale sur HBO Max. Le premier teaser de la spéciale nous vient de HBO Max sur Twitter.

