Friends: The Reunion Review: Un régal nostalgique sur la voie de la mémoire pour les fans hardcore

Les portes de la célèbre étape 24 où les acteurs et l’équipe de Amis réunis tous les jours pour les répétitions, les lectures de table et l’enregistrement en direct de la célèbre sitcom pendant une décennie, est ouvert par un visage familier. Lentement, David Schwimmer entre sur les plateaux, devenant nostalgique en regardant la cuisine de Monica, Central Perk (où il se souvient de son premier baiser avec Jen) et l’appartement de Joey et Chandler. Alors que le reste de la distribution le rejoint, ils commencent à se remémorer leur voyage tout au long de la série, découvrant non seulement comment leurs personnages ont grandi, mais aussi comment ils ont grandi avec ces personnages et leurs histoires sur Stage 24.

Amis: La Réunion, intitulé « Celui où ils sont revenus ensemble », se concentre sur le voyage de la sitcom préférée du monde et revivre les moments préférés avec des histoires en coulisses, des reconstitutions des moments les plus aimés sur la table lus et une longue conversation avec l’intervieweur James Corden, qui est béni d’apparences de plusieurs invités. Réalisé par Ben Winston, qui dirige également le spectacle de fin de soirée de James Corden, a tourné toute la spéciale en trois volets, les représentant tous dans un style non linéaire, va-et-vient; un format qui a été fortement affecté par les restrictions imposées en raison de la pandémie. C’est pourquoi la spéciale, qui était censée être la référence dans le lancement de HBO Max, a été supprimée de plus d’un an, ce qui a également amené de nombreux invités prévus à faire des apparitions via des séquences pré-tournées ou Zoom, comme dans le cas de James Michael Tyler. , l’acteur qui a incarné Gunther, le manager de Central Perk.

Mais quelles que soient ces restrictions, le casting, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Courtney Cox et Matthew Perry (qui ne pouvait pas être plus tard), remplit cette spéciale avec la même joie et le même plaisir qu’ils ont honoré tous ceux 236 fois, ils sont apparus dans la série pendant une décennie.

Les réapparitions et revisites

Le casting revisite le célèbre changement d’appartement alors que David Schwimmer devient à nouveau le maître du quiz, vérifiant les souvenirs de ses amis concernant la série. Ils parlent du jumeau de Joey, Richard et M. Heckles alors que les trois acteurs qui ont dépeint ces personnages font de brèves apparitions. Ces petits hochements de tête à ces personnes qui ont rempli la vie de Amis rendra chaque fan émotif et nostalgique de ce dont il a été témoin au cours de ces dix saisons. Bien que ces nouvelles visites soient interrompues, elles suffisent à nous donner un aperçu approfondi de nos souvenirs à leur sujet et des rires et de la joie qu’ils ont apportés. Il est difficile de croire que cela fait des années qu’ils sont apparus comme Amis et ce serait probablement plus difficile pour les fans de la nouvelle génération qui avaient regardé l’émission il n’y a pas si longtemps.

Nous avons également eu un aperçu d’Elliot Gould et Christina Pickles assis dans le public en tant que couples parlant du temps où ils ont été emmenés en tant que parents par Monica et Ross et à quel point être sur le plateau était toujours aimable. Et puis bien sûr, il y avait James Michael Tyler presque méconnaissable, faisant une brève apparition sur la spéciale, rejoignant via Zoom. Reese Witherspoon, présentée comme une actrice primée aux Oscars, se souvient de l’époque où elle a rencontré sa star préférée, Matt LeBlanc. Venant d’une actrice acclamée, une remarque passionnante de son apparition dans la série donne simplement au public une idée de la façon dont ces stars ont surpassé tous les autres acteurs, que ce soit, n’importe qui, en renommée et en suivant les fans. Et la spéciale aurait été incomplète sans que Maggie Wheeler ne nous bénisse avec ce rire ennuyeux.

Les réapparitions et revisites de la spéciale est une célébration de Amis. et la contribution de ces personnages de soutien à la renommée et à l’amour de l’émission reçue de la part des critiques et des téléspectateurs du monde entier. Bien que ces apparitions vont et viennent, nous laissant avec quelques souvenirs plongeants de leur temps dans la série, elles sont suffisantes pour amener les fans inconditionnels à ajouter le 237ème épisode dans leur longue série « amicale » de la série.

L’interview

L’interview était probablement la partie la moins réfléchie de la série, où Corden a demandé au casting de leurs moments dans la série; mais les questions n’ont jamais dégénéré plus loin de « Qui a eu le rire le plus fort? », le cliché « Ross et Rachel ont-ils fait une pause? », et « Tout ce qui détestait », auquel Schwimmer n’a pas pu résister pour déclamer comment il n’a jamais s’entendait bien avec son bien-aimé Marcel. Cependant, l’interview a permis à David de parler d’un béguin réciproque pour Jen, soutenu par les images invisibles derrière la caméra qui montrent clairement les deux presque amoureux l’un de l’autre.

La partie la plus importante de l’interview était peut-être les témoignages de fans du monde entier, racontant leurs histoires de vie et le rôle de la série en eux. Et ces fans comprenaient des visages connus, notamment David Beckham et Kit Harrington, qui se sont tous souvenus de leurs moments préférés de la série. C’est l’enthousiasme des fans, dont certains seraient probablement des bébés comme moi lors de la première diffusion de l’émission, qui prouve l’impression durable de ces personnages dans la vie quotidienne des individus qui se poursuit encore. Pour la première fois, il est rendu public comment cette émission a plongé profondément dans les émotions des gens, raison pour laquelle la série a duré avec une toute nouvelle génération, même après près de deux décennies de son dernier épisode. Les gens partagent comment Amis. a « sauvé des vies » et conduit les gens dans une nouvelle lumière, ce qui ajoute à la signification du spectacle et prouve que cet amour des fans a donné encore plus de raisons pour que le casting se réunisse enfin.

L’interview a culminé avec Justin Bieber, Cindy Crawford et Cara Delevingne faisant un petit défilé de mode portant les célèbres costumes de Rachel et Ross du défilé, qui se sentaient surtout comme un étirement inutile pour le «remplir» d’apparitions d’invités qui n’étaient pas nécessaires . Probablement que Cole Sprouse se présente au lieu de Justin Bieber aurait été plus de nostalgie, quelque chose que le spécial avait l’intention d’induire, au lieu d’avoir un défilé de mode pour un remplisseur.

Les conversations

Les retrouvailles ne permettaient pas seulement aux téléspectateurs de remonter 17 ans en arrière et de revivre les moments qu’ils ont appréciés à l’écran. C’était plus un régal pour les acteurs de se retrouver sur le même plateau, ce qui en a fait des noms familiers et des stars du showbiz. La façon dont les acteurs parlent de leur temps sur des décors comme Courtney plaçant ses dialogues sous la table de la cuisine apple ou LeBlanc gaffant sur la scène apporte une expression subtile mais joyeuse sur leurs visages alors qu’ils découvrent comment les dix-sept dernières années se sont écoulées.

Lorsque vous voyez ces membres de la distribution essayer de se souvenir de leurs moments préférés sur les plateaux et de commencer à mélanger de multiples souvenirs ou rétrospections sur les épisodes qu’ils viennent de regarder avec les enfants, vous réalisez à quel point la série avait été importante pour eux et à quel point leur personnalité des vies ont tourné autour de lui malgré son absence. Et il ne s’agit pas des redevances et de la renommée continues qu’ils reçoivent encore en raison de la série, mais du changement que cela a apporté dans leur personnalité, leur mode de vie, leurs relations (les uns avec les autres et leurs familles).

À un moment donné, Matthew Perry avoue à quel point il était agité et stressé lorsque sa plaisanterie n’était pas accueillie avec un rire – ce qui implique que son analyse de son talent d’acteur comique et de ses attentes envers lui-même tout en étant sur le plateau a changé. lui. Perry, qui semblait le plus calme tout au long de l’épisode, semble toujours admirable et aimable; tandis que, heureusement, le spécial ne revient jamais à ses jours difficiles – une histoire qui n’est pas inconnue du monde. De plus, il y a des moments où les acteurs expriment leur sentiment de fierté et de bonheur qu’ils ont éprouvé en travaillant avec les cinq autres car chacun d’eux avait sans le savoir une influence sur le reste de Amis.

Parmi les belles conversations, les membres de la distribution ont revisité des séquences émotionnelles et amusantes qu’ils ont tournées via des reconstitutions sur des lectures de table. Celui où Courtney raconte le premier baiser de Ross et Rachel avec des dialogues rendus par Jennifer et David les a émus et les a probablement ramenés à ce moment merveilleux où tout le monde pensait que Ross et Rachel sont maintenant censés être ensemble pour toujours. Les lectures du tableau plongent dans le processus par lequel les acteurs entrent dans les personnages. Bien sûr, le long écart et l’âge ont subtilement balayé la maladresse dans Amis loin de ces personnes qui les représentaient à l’écran, leurs visages montrent leur bonheur en revoyant ces moments dans leur esprit en les lisant.

Le concept

L’émission présentait des interviews de Kevin Bright, Marta Kauffman et David Crane, qui ont éclairé la façon dont ils ont conçu la série. C’est à ce moment-là que vous, en tant que public, réalisez pourquoi FRIENDS est si accessible à chaque instant. Marta Kauffman et David Crane ont expliqué comment la série établissait des parallèles entre leurs propres vies et leurs proches. Crane explique comment l’émission a représenté une période de la vie de chacun où leurs amis sont des familles et à ce moment-là, tout dans l’émission traverse l’esprit des téléspectateurs. La raison Amis continue de divertir et de se rapporter au public de la nouvelle génération, c’est que même si la série a vieilli, cette période particulière, du début des années 20 au milieu des années 30, arrive à chaque génération et c’est à ce moment-là que tout le monde vit ce que le personnage de la série a fait.

Le raisonnement impeccable derrière la conceptualisation de la série et l’amitié entre les trois producteurs dans la vraie vie est ce qui les a aidés à traverser ces dix années sans perdre l’intégrité de la série et le battage médiatique qu’elle a créé au cours de sa première année. Pendant des années, les gens se sont demandé pourquoi la série s’était terminée après dix saisons alors qu’il y avait tant à raconter. C’est probablement parce qu’il était temps pour eux de se concentrer sur leurs nouvelles familles. Et c’est pourquoi Joey aurait mieux aimé vivre à New York dans le garage de Chandler car son séjour à Los Angeles dans sa propre série n’a jamais été aussi amusant qu’avec ses vrais amis.

Amis: La Réunion est vraiment Celui où ils sont revenus ensemble pour revivre les moments que des milliards de téléspectateurs à travers le monde ont chéris. Il n’y avait pas d’autre moyen de les ramener. Et les récupérer comme leurs personnages n’aurait jamais rendu justice à la série, mais l’aurait conduit à un revers. La spéciale n’était pas une revisite sans faille à l’époque de Amis. et avait quelques réserves. Donc, ne pas aimer cela est normal car cela ne servirait que ceux qui ont essayé ou rêvé de vivre la vie que ces six personnes ont vécue.

Il n’y a pas eu de discussion sur les acteurs; la vie personnelle ou les nouveaux projets. Il n’y a eu aucun rappel aux références socialement incorrectes que tout le monde a dû remarquer en regardant l’émission de façon excessive – ce qui était probablement le résultat du manque de compréhension de ces termes dans la société. Il n’y a pas eu de mauvais souvenirs partagés, sauf là où David souhaitait à Marcel de *% # € de réduction. Mais oui, il y avait des larmes.

Tout ce que la réunion visait était d’aider les acteurs à se retrouver pour se souvenir de leur meilleur choix de carrière et se saluer, se féliciter et se remercier pour le soutien tout au long de cette décennie, tout en permettant aux téléspectateurs de s’immerger dans le contexte de leur sitcom préférée. À une époque où le monde entre en conflit avec une tragédie mondiale, Amis: La Réunion apportera un nouveau sentiment de bonheur à tous ceux qui ont déjà suivi le spectacle.

Amis: La Réunion est disponible en streaming sur HBO Max dans les territoires où la plateforme est disponible; tout en diffusant également sur plusieurs plates-formes partenaires sur lesquelles HBO Max n’a pas encore été lancé. Animé par James Corden, les caractéristiques spéciales de la distribution originale de la série aux côtés des apparitions des invités David Beckham, Lady Gaga, Elliot Gould, Kit Harrington et Justin Bieber parmi beaucoup d’autres}.

