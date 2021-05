« Friends: The Reunion » ONLINE LIVE: comment et à quelle heure voir l’épisode spécial

Dix-sept ans après la fin de « Amis», Ses stars Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer se retrouveront dans un épisode spécial qui sera diffusé sur HBO Max le 27 mai 2021.

Les membres originaux de la distribution de la sitcom dont on se souvient se retrouveront à nouveau pour raconter les anecdotes les plus mémorables de l’enregistrement de la série créée et produite par Marta Kauffman et David Crane.

« Amis: La Réunion« Mettra en vedette de grandes stars telles que David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon et Malala Yousafzai.

« Friends: The Reunion » sera présenté en première ce jeudi 27 mai (Photo: HBO Max)

QUELLE HEURE ET COMMENT REGARDER «AMIS: LA RÉUNION»?

« Amis: La Réunion« Cela sera publié Jeudi 27 mai aux États-Unis via HBO Max, vers 3h00 (fuseau horaire de Pâques). En Espagne, l’épisode spécial peut être vu simultanément, c’est-à-dire à 9h00. à travers de HBO Espagne.

Cependant, les fans d’Amérique latine devront attendre plus longtemps pour profiter des retrouvailles de Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Joey et Ross. Le lancement de HBO Max pour les 39 territoires d’Amérique latine et des Caraïbes est prévu pour la fin juin de cette année.

Avant la première prévue, HBO Max fera un tapis rouge en direct de manière virtuelle. L’événement aura lieu le mercredi 26 mai et mettra en vedette la danseuse Maddie Ziegler en tant que présentatrice. En outre, il aura des invités tels que l’actrice Brandi King sur TikToker Markell Washington.

Le tapis rouge débutera à 22h30 (heure de l’Est) aux États-Unis et à 21h30 au Pérou et pourra être vu via la chaîne officielle de HBO Max au Youtube.

QUE SE PASSE-T-IL DANS «FRIENDS: THE REUNION»?

Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Mat LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer ont enregistré la spéciale à l’emblématique Warner Bros. Stage 24, ou studio 24, à Burbank, en Californie (États-Unis).

Grâce à une bande-annonce émise par HBO Max, vous pouvez voir les protagonistes de « Amis«Parlez de ce que la série a signifié pour leur carrière, ils passent en revue d’anciens scripts et répètent leur soirée quiz légendaire sur le plateau original de la série.

Dans la bande-annonce de près de trois minutes, nous voyons également les acteurs errer dans les studios et la scénographie de la série. Par exemple, Matt LeBlanc (Joey) et Matthew Perry (Chandler) s’assoient dans leurs chaises préférées.