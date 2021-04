Friends Season 10 The Last One Tout ce que les fans pensaient

Friends, une sitcom NBC, a été créée en 1994 avec des notes et des critiques mitigées, beaucoup la rejetant comme une autre dans une longue série de comédies d’une demi-heure qui seraient annulées dans quelques années. Il était difficile de croire que nous venions d’assister à la première non seulement de l’une des sitcoms les plus réussies, mais aussi de l’une des sitcoms les plus durables de l’histoire.

Les amis, comme une autre sitcom de NBC qui était sous-estimée au début, Seinfeld, deviendrait un aliment de base de la culture pop des années 1990 et continuerait d’être un pilier du XXIe siècle, bien après sa date de fin, en raison des fortes ventes de DVD et énorme succès de syndication.

Friends a récemment fait ses débuts numériques sur la bibliothèque de streaming de Netflix, où il a rencontré un tout nouveau public. Bien que la célèbre série soit sur le point de quitter Netflix à la fin de 2019 pour devenir exclusive sur le nouveau service de streaming de WarnerMedia HBO Max.

Mais, à l’approche de la saison télévisée d’automne, lorsque les réseaux lanceront une série de nouvelles sitcoms qui ne peuvent qu’espérer égaler le niveau de succès et la force durable de Friends, cela semble maintenant être le bon moment pour revenir sur la saison héritée de la sitcom NBC. par saison

Critique de la saison 10:

La dernière saison des amis a été plus courte que les autres (en raison de l’accord du casting de revenir), et bien qu’elle puisse être un peu plus idiote que les saisons ultérieures, elle a ses propres charmes uniques. Dans des épisodes comme « Celui avec le bronzage de Ross », où l’idée générale est que Ross a un bronzage en spray, David Schwimmer brille.

Il le vend avec brio, et la façon dont il décrit la réaction de Ross à toute la débâcle Rachel / Joey aide à adoucir le coup de cette option d’histoire particulière. La saison présente également une bonne partie de Paul Rudd en tant que futur mari de Phoebe, Mike Hannigan, et plus Paul Rudd n’est jamais une mauvaise chose. La chimie entre Rudd et Kudrow est incroyable, et un épisode comme « The One with Princess Consuela » est une bonne démonstration de leur esthétique humoristique.

Et, bien sûr, il y a la grande finale. Kauffman et Crane le clouent avec une finale de la série en deux parties qui ne sacrifie pas l’humour caractéristique de la série au profit d’émotions non-stop – bien qu’il y en ait aussi beaucoup. Il est difficile de ne pas être ravi de voir Rachel retourner dans l’appartement de Ross, malgré les hauts et les bas et le scepticisme de leur relation. Malgré le fait que nous savions tous qu’elle descendait de cet avion.

Bien que la saison 10 n’ait peut-être pas été la meilleure de toutes, elle a fait un travail décent en concluant les intrigues des personnages principaux – à l’exception de Joey, qui a eu sa propre série dérivée. Friends aurait perdu la confiance et la cohérence de son public s’il avait été renouvelé après la saison 10, mais en sachant quand terminer, il a pu sauver son héritage comme l’une des meilleures séries de tous les temps.

