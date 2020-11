Friends Reunion Special obtient une date de sortie en mars sur HBO Max

Après beaucoup de pivotements, de pauses et autres, c’est enfin de retour sur les rails, le très attendu Spécial réunion d’amis que les fans craignaient d’avoir été annulé pour de bon. Après son annonce plus tôt cette année et la promesse que cela se produirait bientôt, la réunion a été retardée à plusieurs reprises, parfois en raison des conflits d’horaire des six. copains mais surtout à cause de la pandémie. Maintenant, Matthew Perry a non seulement confirmé le spécial retrouvailles, mais a également partagé sa date de sortie.

copains a été l’un de ces spectacles qui se sont avérés être une beauté intemporelle. Des générations et des générations continuent de le redécouvrir et de tomber amoureux de ses 236 épisodes d’amitié, d’amour et de loyauté qui ont été nominés pour plus de 60 Emmy Awards avec 4 victoires. Bien que ce soit l’histoire de six amis, Monica, Ross, Rachel, Phoebe, Chandler et Joey, leur voyage est si relatable (et indéniablement divertissant en même temps} qu’il revêt une signification même pour ceux qui ne sont pas nés pendant le temps où le spectacle a commencé et s’est terminé!

Alors, quand on dit que le copains Les retrouvailles spéciales ont été très attendues, cela signifie que d’innombrables personnes ont prié avec ferveur pour que les six amis se réunissent une dernière fois pour le bien de la santé mentale collective de leurs fans. Et ainsi, étant le porteur de bonnes nouvelles, Matthew Perry, 51 ans, qui a joué le personnage bien-aimé de Chandler Bing dans la sitcom a annoncé que le spécial retrouvailles est enfin en pourparlers et si tout se passe bien, on peut s’attendre à ses débuts début 2021. sur HBO Max.

« La réunion des amis est reportée au début du mois de mars. On dirait que nous avons une année chargée à venir. Et c’est comme ça que j’aime ça! »

Fox News a en outre confirmé que l’enregistrement de l’épisode spécial Friends devrait commencer au début de 2021. L’annonce spéciale a été annoncée pour la première fois en février et devrait être mise à la disposition des téléspectateurs avec le lancement de la plate-forme de streaming Warner Bros. , HBO Max en mai, selon un communiqué de presse lancé à l’époque.

« Les stars de la série Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer reviendront sur la scène sonore originale de la comédie emblématique, Stage 24, sur le terrain du Warner Bros. Studio à Burbank pour célébrer le spectacle bien-aimé. Une émission spéciale non scénarisée sur la réunion de la distribution, ainsi que les 236 épisodes de la série primée aux Emmy, seront disponibles pour les abonnés lors du lancement de HBO Max. «

Mais alors que HBO Max a fait ses débuts, le tournage du copains spécial devant un public en direct est devenu une impossibilité au vu de la pandémie de coronavirus. Co-créatrice de la série, Marta Kauffman a assuré que le tournage reprendra en août mais la production a de nouveau été retardée et le tournage a été repoussé à l’automne. A l’époque, Jennifer Aniston avait fait part de sa déception de ne pas pouvoir tourner la spéciale mais avait assuré que le retard ne fera que garantir que « ça va être super ».

« Vous savez quoi? Cela nous a également donné plus de temps pour le rendre encore plus excitant et plus amusant qu’il ne l’aurait été. Alors je choisis de le voir comme le verre est à moitié plein qu’il a été reporté. Ecoutez, nous sommes Vous n’allez jamais vous débarrasser de Friends, désolé. Vous êtes coincé avec nous pour la vie les gars. «

Maintenant que Matthew Perry a cimenté la nouvelle de la réunion et, espérons-le, aucun autre retard ne fera dérailler l’épisode spécial, nous pouvons réellement nous asseoir et nous émerveiller du fait que ce sera la première fois que l’ensemble du casting, y compris les co-créateurs Marta Fran Kauffman et David Krane, seront de retour ensemble à l’écran depuis copains a terminé sa 10e et dernière saison en 2004.

