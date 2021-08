Friends : quel avantage le casting retire-t-il des rediffusions de la série ?

Depuis plus d’années, plate-forme ou chaîne que vous entrez, Amis c’est toujours l’une des séries préférées du public. Il y a 17 ans, le dernier épisode était diffusé, mais aujourd’hui, le programme est plus actuel que jamais. Le fait des retrouvailles du casting et l’arrivée du strip sur HBO Max l’a remis en lumière.







Sans doutes, Amis elle continue d’être classée comme l’une des meilleures fictions de l’histoire, tout comme ses acteurs. Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer sont les grandes stars qui composent ce casting et qui, aujourd’hui, sont reconnues dans le monde entier.

Créé par Marta Kauffman et David Crane, Amis a fait ses débuts en 1994, étant l’un des plus innovants de la décennie. Et, ce grand travail, a fait prendre aux interprètes 22 500 € par épisode, un chiffre qui a augmenté dans la troisième saison de 75 000 € par épisode, qui a ensuite été augmenté de 85 000 dans le quatrième versement.

Le casting de Friends. Photo : (HBO Max)



Cependant, atteignant déjà la cinquième saison, les salaires de l’ensemble du casting ont à nouveau augmenté, atteignant 100 000 € par épisode. Mais alors, pour les deux dernières saisons, ils recevaient déjà un million de dollars pour chaque diffusion. Et, malgré le fait que le strip n’ait pas été tourné depuis 2004, tout le groupe qui y a joué continue d’en profiter.

Selon un rapport publié par États-Unis aujourd’hui, Warner Brothers gagne encore beaucoup d’argent grâce aux rediffusions. Il parait, la somme exacte que l’entreprise prélève est de 1 milliard de dollars chaque année, dont 2% reviennent à chacun des acteurs. C’est-à-dire que par an, tous les interprètes prennent environ 20 millions de dollars.