Friends of Lulu: la référence profonde derrière l’épisode de mariage de She-Hulk

Dans le dernier épisode de She-Hulk : avocate, diffusé en streaming sur Disney +, « Just Jen », l’avocate éponyme est invitée à un mariage pour son amie Lulu (Patti Harrison). Bien que cela constitue une allusion au monde de la bande dessinée, cette fois, cela ne fait pas référence à quelque chose qui a pris naissance dans les panneaux d’un titre de Marvel Comics, aussi obscur soit-il (re: Luke Jacobson). Au lieu de cela, le nom de la mariée, Lulu, fait allusion aux Amis de Lulu, une importante organisation réelle avec un héritage qui a changé la bande dessinée avec un message simple : la bande dessinée est pour tout le monde, y compris les femmes !





« L’épisode de mariage gênant » semble avoir divisé de nombreux fans selon les sexes, avec sa subversion de la révélation finale à la fin de l’épisode de la semaine dernière du casque de Daredevil qui a fait supposer aux fans que le sixième épisode de la saison mettrait en vedette le héros. Lorsque le casque est apparu, certains fans ont supposé que la série abandonnerait tout pour suivre Matt Murdock pour un scénario. Au lieu de cela, Marvel nous a donné un épisode sur les problèmes des femmes (un mariage, des rencontres, un complot B avec une affaire de divorce à propos d’un mari de merde), ce qui a mis les gens en colère.

Mais le comix des femmes et des femmes est là pour rester, et c’était le but des Amis de Lulu. Selon Comics Beat, Friends of Lulu était une organisation créée en réponse à l’état de l’industrie de la bande dessinée au début des années 1990. Lors de la WonderCon 1993 à Oakland, en Californie, les membres fondateurs des Amis de Lulu – qui comprenaient des personnes comme la dessinatrice et historienne de la bande dessinée Trina Robbins – ont distribué des dépliants et organisé une réunion dans un café voisin.

L’organisation tire son nom de la bande dessinée des années 30 et 40 Petite Lulu, dont le protagoniste éponyme supervise un club-house avec un panneau « No Boys Allowed » sur la porte. Cependant, malgré les édits exclusifs de l’homonyme de l’organisation, l’adhésion aux Amis de Lulu n’était pas limitée aux femmes. Afin de mieux souligner l’objectif moteur des Amis de Lulu – l’inclusion – toute personne qui s’est engagée à faire avancer la mission du groupe d’apporter des bandes dessinées à tout le monde a été admise.

L’une des principales raisons invoquées pour la création des Amis de Lulu était un adage souvent répété de certains secteurs de l’industrie de la bande dessinée : que « les femmes ne lisent tout simplement pas de bandes dessinées ». Les Amis de Lulu ont cherché à corriger ce terme impropre, et ils ont finalement obtenu le soutien de légendes de l’industrie comme Neil Gaiman (Marchand de sable). À présent, She-Hulk : avocate est là pour prouver le même point avec la télévision de super-héros.





Un seul des nombreux exemples qui ont réfuté que « les femmes ne lisent pas de bandes dessinées » peut être trouvé dans les années 1980 La sauvage She-Hulk # 8, lors de la première course du personnage chez Marvel Comics. Dans la colonne des lettres de ce numéro, Marcie, une élève de septième année à l’école de filles St. Dymphna, a écrit et déclaré qu’elle et tous ses amis « appréciaient vraiment la She-Hulk ». Elle poursuit : « Même mon professeur d’histoire, sœur Rose, le lit.

Alors que la lettre prouve que l’idée que « les femmes ne lisent pas de bandes dessinées » est fausse, elle inclut également un sentiment sur l’un des personnages secondaires qui sonne encore vrai aujourd’hui : « Ce serait aussi très agréable de voir ce fluage, Bukowski, l’obtenir, mais bon. Plus les choses changent…