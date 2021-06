Friends: le directeur de la réunion répond aux critiques sur le «manque de diversité»

Amis : La Réunion a suscité des critiques sur son « manque de diversité », et le réalisateur Ben Winston a répondu au contrecoup. Le mois dernier, la réunion spéciale a été créée sur HBO Max, mettant en vedette les six stars originales de la série ainsi qu’une variété d’invités spéciaux. Bien que de nombreux fans aient apprécié les retrouvailles, certains critiques se sont demandé pourquoi les acteurs noirs qui ont joué dans Amis n’étaient pas inclus, concluant que la spéciale n’était pas assez diversifiée.

S’adressant au Sunday Times, Winston a été interrogé sur le manque perçu de diversité dans Amis : La Réunion. Pour sa part, le réalisateur a déclaré que les personnes faisant ces déclarations « ne l’avaient pas vue », insistant sur le fait que la spéciale était en fait très diversifiée. Voici comment Winston l’explique, directement à partir de l’interview.

« Nous avons Malala, Mindy Kaling, BTS [the South Korean boy band]. Il y a trois femmes du Ghana, dont une qui raconte comment Friends lui a sauvé la vie. Deux garçons du Kenya. Trois enfants en Inde. Que veulent-ils de plus de diversité dans ces retrouvailles ? Le casting est le casting. Il a été fabriqué en 1994. Je pense que c’est remarquable à quel point il résiste à l’épreuve du temps. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Black Amis les acteurs n’étaient pas présentés, Ben Winston a ajouté : « Tout le monde n’a pas pu se joindre à nous. Mais je suis vraiment content du spectacle que nous avons pu mettre en place. »

Parallèlement aux critiques sur le spécial, il y a eu quelques critiques supplémentaires sur l’original Amis également, car les six personnages principaux sont blancs. Dans une interview séparée avec The Hollywood Reporter, la co-créatrice de la série, Marta Kauffman, a déclaré que l’équipe créative n’avait jamais eu l’intention d’avoir « un casting entièrement blanc ».

« Ce n’était pas non plus le but. De toute évidence, l’alchimie entre ces six acteurs parle d’elle-même », a déclaré Kauffman. « Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire si seulement je savais alors ce que je sais maintenant. À l’époque, il n’y avait pas de décision consciente. Nous avons vu des gens de toutes les races, religions, couleurs. Ce sont les six personnes que nous avons choisies… Je J’en ai parlé dans le passé et j’ai des sentiments très forts au sujet de ma participation à un système, mais cela revient au fait que je ne savais pas ce que je ne savais pas. »

Le producteur exécutif Kevin Bright a ajouté : « J’aurais été fou de ne pas engager ces six acteurs. Que puis-je dire ? J’aurais aimé que Lisa soit noire ? J’ai adoré ce casting. J’ai adoré la série et j’ai adoré l’expérience. »

James Corden a accueilli la réunion, qui a réuni Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry (qui a fait l’objet de sa propre controverse) et David Schwimmer. Certaines des autres stars invitées comprenaient Cindy Crawford, Justin Bieber, Cara Delevingne, Thomas Lennon, Tom Selleck, Reese Witherspoon et David Beckham. Lady Gaga est également apparue pour interpréter un duo de « Smelly Cat » avec Kudrow dans l’un des moments les plus discutés de la spéciale.

Amis : La Réunion est actuellement diffusé sur HBO Max. Des épisodes classiques de la série originale sont également disponibles sur la plate-forme après que WarnerMedia a déboursé des centaines de millions de dollars pour récupérer les droits. Malgré quelques réactions rétrospectives, la série est toujours aussi populaire. L’interview complète de Ben Winston a été publiée pour la première fois par le Sunday Times.

https://www.nbcnews.com/news/us-news/friends-reunion-director-addresses-lack-diversity-special-saying-cast-cast-n1270017

Sujets : Amis, HBO Max, Streaming