«  Friends  »: Lady Gaga et Lisa Kudrow interprètent «  Smelly Cat  » sur HBO Max spécial

Les retrouvailles attendues du casting de ‘Amis’ pour une émission spéciale diffusée sur HBO, Max a vécu l’un de ses moments les plus spéciaux lorsque Lady Gaga, qui est venu en tant qu’invité a interprété le thème ‘Chat odorant’ accompagnement Lisa Kudrow.

La chanson a d’abord été jouée par le personnage de Kudrow, Phoebe Buffay Sur la sitcom acclamée, cependant, un remake a maintenant été joué aux côtés de l’artiste acclamée Lady Gaga.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Les retrouvailles du casting de ‘Friends’ après la fin de la série

Le réalisateur et producteur de l’épisode spécial, Ben Winston était celle qui a proposé l’idée la première à Kudrow, alors que le travail de convaincre Gaga était très facile car elle raconte: «J’ai dit à Lisa, seriez-vous prêt à le chanter? Et elle a dit: ‘Ouais, ce serait amusant.’

«Nous avons parcouru quelques noms et avons décidé que si nous pouvions obtenir Gaga, ce serait formidable à cause de la façon dont elle s’associe avec elle et se sent proche de Phoebe à bien des égards … et Lady Gaga s’est inscrite à la première occasion.







Vous pourriez aussi être intéressé par: « Amis »: HBO Max publie une bande-annonce spectaculaire de la réunion

En revanche, le spécial « Amis » est désormais disponible sur la plateforme HBO Max, avec la présence d’autres célébrités telles que Bts, David Beckham, Kit Harington, entre autres.