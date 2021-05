Friends: La bande-annonce de la réunion arrive, le casting revient sur HBO Max cet été

HBO Max a publié la bande-annonce complète de Amis: La Réunion avant sa première sur le service de streaming ce mois-ci. Une spéciale non scénarisée, la réunion ramène les six principaux membres de la distribution: Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) et David Schwimmer (Ross) . Quiconque était fan de la série originale sera certainement enthousiasmé par la nouvelle bande-annonce, que vous pouvez consulter ci-dessous.

Le synopsis de la spéciale se lit comme suit: « Notre favori Amis sont de retour sur le plateau qui a tout déclenché. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer et des invités spéciaux se réunissent pour discuter de tout, de leur processus de casting à la question de savoir si Ross et Rachel étaient vraiment en pause. Soyez témoin du lien indestructible du groupe qui a parfaitement capturé le moment de la vie où vos amis deviennent votre famille. «

Bien que l’événement ne soit pas scénarisé, il présente quelques segments des acteurs dans le personnage … en quelque sorte. Ils joueront à un jeu-questionnaire qui servira de recréation de l’époque de la saison 4 lorsque Chandler et Joey ont remporté l’appartement de Monica et Rachel. Le casting jouera également une table lue d’une partie de l’épisode « The One with The Jellyfish ». Ce n’est pas tout à fait la même chose qu’un nouvel épisode mettant en vedette les personnages, mais c’est la meilleure chose suivante.

«J’ai été inondé de dix ans de souvenirs irremplaçables», a déclaré Cox à People dans le dernier numéro du magazine, expliquant à quel point c’était émouvant de participer à la réunion. «C’est drôle, quand nous nous réunissons, c’est comme si le temps ne s’était pas écoulé», a ajouté LeBlanc. « Nous reprenons là où nous nous sommes arrêtés. »

Ce sera une fête lors de la spéciale réunion, car plusieurs célébrités invitées seront incluses dans la spéciale. Certains des noms confirmés sur la liste des invités incluent David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck , James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon et Malala Yousafzai.

A l’origine diffusé à la télévision entre 1994 et 2004, Amis s’est imposé comme l’un des spectacles les plus populaires au monde au cours de ses 10 saisons. Il suit un groupe de six amis dans la vingtaine et la trentaine vivant à Manhattan qui se rencontrent souvent dans un café local. Même plusieurs années après la diffusion de son dernier épisode, l’émission reste l’une des sitcoms les plus populaires de tous les temps. Il a été l’une des émissions les plus regardées sur Netflix pendant des années avant que HBO Max ne débourse beaucoup d’argent pour récupérer les droits de diffusion en continu.

Ben Winston a réalisé Amis: La Réunion et exécutif produit aux côtés de Amis producteurs exécutifs Kevin Bright, Marta Kauffman et David Crane. Vous pouvez regarder la spéciale lorsqu’elle sera mise en ligne le 27 mai sur HBO Max, et en attendant, vous pouvez également vous préparer à vous préparer les épisodes classiques de la série. La nouvelle bande-annonce pour Amis: La Réunion nous vient de HBO Max sur YouTube.

