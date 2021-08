Friends : Jennifer Aniston surprend à nouveau les fans

Jennifer Aniston Elle est l’une des actrices les plus aimées au monde. Son rôle de Rachel Green dans Amis Cela l’a catapultée à la renommée internationale, et après cela, son succès était imparable. Comédies, drames et une polyvalence admirable sont quelques-uns des points qui ont marqué sa carrière. Même ainsi, son premier personnage est inoubliable et, en fait, elle continue de l’apprécier elle-même comme si c’était le premier jour.







Il ne fait aucun doute que, ainsi que Jennifer Aniston, Amis Cela a également marqué la carrière du reste de la distribution et, en plus, cela continue toujours de leur donner une certaine rétribution financière. C’est pourquoi ils ont tous décidé d’être présents à la réunion qui s’est tenue pour HBO Max car, au-delà du nom de la série, ce sont de sérieux amis.

Cependant, qui continue de surprendre les fans de cette fiction, c’est Aniston elle-même. Alors que tout le monde gagnait le même respect, récemment c’est elle qui a enchanté tout le monde avec un geste poignant. Grâce à Instagram, l’artiste a partagé une photo d’elle avec une collection de vêtements de Amis, mais ce qui était surprenant, c’était la clarification qu’il en faisait.

« Je suis ravi de vous montrer quelques pièces de la première collection de marchandises Friends.« , Il a commencé à écrire et, plus tard, a ajouté: « la moitié de mes bénéfices de cette livraison limitée bénéficiera à Americares, une organisation que j’aime et qui œuvre pour apporter des secours, des soins de santé mentale et une assistance médicale aux communautés et aux personnes touchées par Covid-19”.

Notamment Jennifer Aniston Elle est l’une des célébrités qui mise le plus sur les personnes respectant les protocoles anti-COVID 19. En effet, elle a elle-même avoué qu’il n’y a pas si longtemps, elle se disputait avec des personnes très proches qui n’ont pas envie de se faire vacciner.