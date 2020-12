‘Friends’ et le classement de ses épisodes de Noël

Chaque fin d’année, les séries télévisées partagent généralement leur Promotions de Noël, certains revenant du culte, tandis que d’autres font partie de sa tristement célèbre histoire.

Aujourd’hui, nous nous souvenons des spéciaux de Noël que la série de ‘Copains’ comme il a été diffusé, chacun d’eux a ordonné du pire au meilleur.

Pendant l’épisode on voit Chandler dans un club de strip-tease à côté de son nouveau boss célibataire, tandis que la seule intrigue de Noël est centrée sur Ross, qui reste coincé en envoyant des lettres de Noël avec sa nouvelle petite amie, singe.

Comment pourrait-il en être autrement, Ross évite d'une manière ou d'une autre de parler de la destination de votre relation singe, choisissant de lui dire qu'il l'aime comme quelque chose de plus facile, certainement l'un des épisodes de Noël les moins mémorables de la série.







Le premier épisode de Noël de la série n'est pas le plus drôle de la liste, et son esprit festif réside principalement dans le pacte qu'ils concluent pour passer la nouvelle année (que tout le monde rompt), cependant, c'est un bon épisode pour voir si vous recherchez la capsule parfaite pour les premières expositions.

Marcel, Janice Oui David sont quelques-uns des personnages secondaires qui ont une apparition dans cet épisode.







Cet épisode concerne Monica faire des bonbons dans le but de mieux connaître ses voisins pendant les vacances, alors qu’ils se présentent de manière agressive pour demander de plus en plus de bonbons, mais beaucoup s’en souviendront également comme l’épisode où Phoebe apprenez à faire du vélo (d’une manière ou d’une autre).

Malgré combien il est glorieux de voir Phoebe réaliser un rêve, l'épisode est ruiné par toute l'intrigue de Rachel rédiger une évaluation d'emploi inappropriée pour un collègue.







Phoebe chanter, «Monica, Monica, Have a happy Hanukkah» est la chose la plus festive de cet épisode, qui présente une intrigue secondaire ennuyeuse où Ross Vous en avez assez de sortir avec quelqu’un de «longue distance» mais vous n’abandonnez pas complètement.

Chandler Oui Joey Ils montrent qu'ils se soucient tellement de leurs amis de la seule manière qu'ils savent comment, Chandler être un terrible ailier pour Rachel Oui Joey portion Monica gagner le respect du personnel de son restaurant, devenant serveur qu'il licencie devant tout le monde.







Au cours de cet épisode, Chandler Oui Joey ils se consacrent à raconter Rachel qu’elle a besoin de la peur du chômage pour trouver sa vraie vocation, c’est alors qu’elle décide de quitter son emploi en Central Perk Après avoir prouvé à maintes reprises qu’elle est une serveuse terrible.

Malgré ses défauts, on se souviendra toujours de lui pour sa fin dans laquelle tout le monde achète les arbres de Noël morts à l'endroit où Joey fonctionne uniquement pour que vous vous sentiez mieux Phoebe à propos d'eux « n'accomplissant pas leur destinée ».







Phoebe a eu des épisodes très émouvants au cours de la série, mais celui-ci en particulier est plein de cœur et d’humour, avec Joey Oui Chandler montrant votre soutien moral à Phoebe alors qu’elle se dirige vers la maison de son père pour le réclamer pour l’avoir incitée à devenir une célèbre chirurgienne des arbres Birmanie.

Par contre, en ville, Monica Oui Rachel transformer votre fête de vacances tropicale quand Ross casse le radiateur.







Ce qui manque à cet épisode dans les célébrations, c’est composé de quelques lignes amusantes, comme le motif du Nouvel An de Ross, dans lequel il essaiera quelque chose de nouveau chaque jour en portant un pantalon en cuir lors d’un rendez-vous.

L'épisode a lieu au moment où Monica Oui Chandler ils sont sortis en secret pendant que Rachel promet de ne le dire à personne après avoir réalisé et Joey à lui seul, il fait de même.







Toutes les festivités mises à part, c’est l’un des meilleurs épisodes de ‘Copains’, avec quelques points forts de la série, où l’histoire principale est centrée sur la relation de Rachel avec un mec chaud de votre immeuble nommé Danny, qui est coupée quand elle se rend compte à quel point elle devient « proche » de sa sœur.

Un moment est également montré lorsque Joey écrire une œuvre qui force Ross Oui Chandler se réconcilier après un combat, maintenant Ross montrant comment il se battait avec Monica quand j’étais petit.

Et bien sûr, la touche de Noël le donne Phoebe, qui collecte des dons de vacances en dehors de Macy's.







Cet épisode est sans aucun doute très proche de la première place, montrant le frères Geller et leur facette en tant que danseurs.

L’histoire suit Monica Oui Ross après avoir été invité à danser dans un spectacle du Nouvel An préenregistré à la routine qu’ils créent pour gagner la première place du spectacle. Les scènes amusantes de Monica Oui Ross Ils sont un bijou du début à la fin.

Pour beaucoup, un choix évident, suivez l’histoire de Ross alors que vous cherchez à enseigner à votre enfant les Hanoukka et en faire un gâchis amusant, en plus de l’intrigue dans laquelle Phoebe essayez de vous assurer que Rachel reviendra vivre avec elle une fois son appartement rénové, même si elle passe un si bon moment à vivre avec Joey.

Il ne fait aucun doute que cet épisode montre ‘Copains’ à son point culminant.