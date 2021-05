Friends Creator rassure les fans sur la santé de Matthew Perry après le spectacle de la réunion

Bien que cela n’ait pas été confirmé par les représentants de la star, Amis co-créateur et directeur Kevin Bright a depuis Les fans ont rassuré que Perry semble être «OK».

Parler à Le journaliste hollywoodien, Bà droite, on lui a demandé s’il avait ou non parlé à Perry de sa santé.

« Et ce que les gens disent, c’est ce que les gens disent. Je n’en ai pas[thing] dire à ce sujet, sauf que c’était super de le voir. Et je pense qu’il est très drôle dans la série .

« Mais oui, je pense qu’il va bien. Il semble plus fort et meilleur depuis la dernière fois que je l’ai vu, et excité à l’idée d’aller de l’avant. «