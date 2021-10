Friends Cast rend hommage à James Michael Tyler

Le casting de Amis a rendu hommage à James Michael Tyler aujourd’hui après l’annonce de sa mort hier après sa bataille de trois ans contre le cancer. L’homme de 59 ans a révélé son diagnostic en juin à la suite de la Réunion d’amis spécial diffusé sur HBO Max le mois précédent avec son absence notable autre qu’une très courte apparition virtuelle. Alors que les fans du monde entier acceptaient la perte de l’acteur populaire, qui est apparu sous le nom de Gunther dans les dix saisons de la série, les stars de la série sont sorties pour dire leurs propres mots de gratitude pour avoir travaillé avec Tyler, et de chagrin. à l’annonce de son décès.

Jennifer Aniston a posté un clip vidéo de la finale de la série 2004 lorsque Gunther a finalement trouvé le courage de dire à Rachel qu’il l’aimait alors qu’elle se préparait à quitter New York pour une nouvelle vie à Paris, avec une seule photo de l’acteur. Elle a commenté : « Amis n’aurait pas été la même sans vous. Merci pour le rire que vous avez apporté au spectacle et à toutes nos vies. Tu vas tellement nous manquer. » Son post a été aimé par plus de 5 millions de followers d’Aniston, avec des centaines d’entre eux ajoutant leurs propres pensées et condoléances au dos du post.

David Schwimmer a posté la même image en écrivant : « James, merci d’avoir joué un rôle aussi merveilleux et inoubliable dans Amis et pour être un gentleman au grand cœur et tout autour de mensch hors écran. Tu vas nous manquer, mon pote. »

Pousser un cri la star Courteney Cox a poursuivi avec ses propres réflexions sur le fait d’avoir travaillé avec James Michael Tyler. « La taille de la gratitude que vous avez apportée dans la pièce et montrée chaque jour sur le plateau est la taille de la gratitude que j’ai pour vous avoir connu. Repose en paix James. »

Lisa Kudrow a simplement posté : « James Michael Tyler, tu vas nous manquer. Merci d’être là pour nous tous. »

Matthew Perry s’est rendu sur son compte Twitter pour ajouter ses réflexions, en disant : « Nous avons perdu un bon ami hier en James Michael Tyler. Gunther, tu vas nous manquer. Lisez en paix. »

Et l’acteur de Joey, Matt LeBlanc, a déclaré: « Nous avons beaucoup ri, mon pote. Tu vas nous manquer. RIP mon ami. »

Tyler est apparu dans près de 150 épisodes de Amis, devenant bien connu parmi les fans de la série sous le nom de « 7th Friend ». Après avoir reçu le diagnostic de son état en 2018, il a commencé une bataille privée contre la maladie qui était presque à sa fin au moment où il a fait savoir au monde en juin de cette année. Apparaissant sur le AUJOURD’HUI show via vidéo, Tyler a déclaré: « J’avais 56 ans à l’époque, et ils dépistent le PSA, qui est un antigène spécifique de la prostate. Cela est revenu à un nombre extraordinairement élevé. J’ai donc su immédiatement quand je suis allé en ligne et j’ai vu les résultats de mon test sanguin et de mes analyses de sang qu’il y avait manifestement quelque chose qui n’allait pas là-bas. Presque immédiatement, mon médecin m’a appelé et m’a dit : « Hé, j’ai besoin que vous veniez demain parce que je soupçonne que vous pourriez avoir un problème assez sérieux avec votre prostate.' »

Il a ajouté à propos de la Réunion d’amis, « Je voulais faire partie de ça, et au départ j’allais être sur scène, au moins, avec eux, et pouvoir participer à toutes les festivités », a-t-il déclaré. « C’était aigre-doux, honnêtement. J’étais très heureux d’être inclus. C’était ma décision de ne pas faire partie de cela physiquement et de faire une apparition sur Zoom, essentiellement, parce que je ne voulais pas déranger, vous savez ? Je ne voulais pas dire : ‘Oh, et au fait, Gunther a un cancer.' »

Les condoléances vont encore une fois à Tyler Amis co-stars et ses amis et sa famille en cette triste période.

