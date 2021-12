Friendly Fire 7 : C’est le niveau actuel des dons lors de l’événement caritatif (mise à jour)

Friendly Fire entame sa septième édition en 2021: Pendant le livestream caritatif Tir ami 7modéré par divers streamers et YouTubers comme Gronkh et les gars de PietSmiet, tout peut arriver. Pendant 12 heures les influenceurs jouent à différents jeux et s’affrontent dans une grande variété de défis.

Dans cet article, nous vous donnons un aperçu du nombre de dons pour Friendly Fire 7.

Commencer: 4 décembre 2021 à 15h (décompte à 14h)

4 décembre 2021 à 15h (décompte à 14h) Durée: Environ 12 heures

Environ 12 heures Finir: 5 décembre 2020 vers 3h du matin

Friendly Fire 7 : C’est le montant actuel du don (mise à jour)

Noter: Nous mettrons régulièrement à jour cet article avec le montant actuel du don afin que vous ayez toujours une vue d’ensemble.

Message original du 3 décembre 2021 à 15h22 : Friendly Fire 7 ne démarre que le 4 décembre après un compte à rebours d’une heure à 15h, mais il y en a déjà des majestueux dans la cagnotte 14 605 euros.

La marque de boisson fritz-kola (8 000 euros) en tant que l’un des partenaires officiels de l’événement de streaming ainsi que le développeur Appwork GmbH avec le gestionnaire de téléchargement JDownloader (5 000 euros) déjà ensemble 13.000 euros fait don. D’autres dons devraient arriver dans les prochaines heures, avant que les choses ne démarrent vraiment demain, samedi.

Où puis-je regarder Friendly Fire 7 ?

Si vous voulez y être vous-même, passez au samedi La chaîne Twitch de Gronkh une. L’événement caritatif devrait durer jusqu’à 03h00, donc 12 heures de divertissement complet avec une campagne de dons complète !

L’objectif clair de l’événement, en plus d’avoir beaucoup de plaisir, est naturel le montant du don le plus élevé possible à réaliser, qui sera reversée à parts égales à l’association suivante :

Ces clubs seront soutenus par Friendly Fire 7 en 2021 :

JE.Il y a quelque chose de spécial cette année: Pour la première fois, l’équipe de Friendly Fire Collecter un huitième de la somme dans un fonds d’urgenceafin de pouvoir réagir rapidement aux catastrophes humanitaires tout au long de l’année. L’argent est administré par Betterplace et utilisé en consultation avec l’équipe Friendly Fire.

Comment puis-je me faire un don ?

Si vous souhaitez vous-même faire partie des généreux donateurs, vous pouvez soumettre vos dons via betterplace. Ici, vous recevrez également un reçu de don comme confirmation de votre bonne action. Vous pouvez également en acheter divers dans la boutique en ligne officielle de Friendly Fire. Articles de marchandise à acheter lors de l’événement.

La particularité: Tous les bénéfices des ventes de produits dérivés seront reversés ! Donc beaucoup de dons sont également jetés dans la cagnotte à partir de cette cagnotte.

Noter: En raison de l’augmentation du volume des commandes, cependant, l’expédition des articles devrait être retardée jusqu’en janvier 2022.

Les dons seront à nouveau collectés en coopération avec betterplace. Cela garantit que tout le monde reçoit un reçu de don et que l’argent parvient aux clubs.

© Andreas Krupa

Friendly Fire 6 et les succès de ces dernières années

Rien que l’an dernier, dans le cadre de Friendly Fire 6, près de 3 350 000 euros ont été récoltés pour des associations. Ainsi, ces dernières années, nous avons collecté collectivement près de 5 millions d’euros pour des tiques caritatives. Seul directement via betterplayce 1 052 548 euros sur un total de 35 252 donateurs à collecter.