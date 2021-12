Frida Farrell explique pourquoi elle a fait un film sur son enlèvement et son viol

Un acteur qui a été kidnappé et violé par une série d’hommes a expliqué pourquoi elle avait tourné et joué dans un film sur son horrible épreuve. Regardez ici :

Appartement 407 raconte l’histoire vraie d’une femme qui a été attirée par une séance photo avant d’être droguée et violée continuellement pendant trois jours.

C’est une histoire choquante, d’autant plus puissante qu’elle est basée sur l’expérience de l’acteur principal Frida Farrell.

La Suédoise avait 23 ans lorsqu’elle a été invitée à une adresse de Harley Street à Londres pour une séance photo. Elle a ensuite passé trois jours dans l’appartement, où elle a été forcée de boire de la drogue sous la menace d’un couteau et d’avoir des relations sexuelles avec plusieurs hommes.

« Quand vous êtes drogué et que vous vous réveillez dans un endroit différent, que vous êtes enfermé et que votre liberté vous a été enlevée d’une manière si brutale, vous pensez : « Il n’y a aucun moyen de m’en sortir avec ce type maintenant » ‘ », a déclaré Farrell à 45secondes.fr.

« Alors vous essayez de penser à d’autres moyens – plaider, mendier.

« Je veux dire, l’espoir est vraiment la dernière chose qui vous laisse. Je pense que jusqu’à ce que, si vous avez un couteau sous la gorge, vous espérez toujours que ce type ne l’utilisera pas tant qu’il ne l’aura pas utilisé. la dernière chose qui m’a quitté, mais je presque abandonné. J’ai fait. »

Farrell a été retenu captif pendant trois jours. Crédit : Alamy

Heureusement, le ravisseur de Farrell a brièvement laissé la porte déverrouillée et elle a saisi son moment pour s’enfuir.

Farrell a gardé son calvaire secrète pendant des années, en proie à des sentiments de honte et d’embarras, la police ayant essentiellement ignoré son histoire.

Même en train de faire le film, Farrell n’a pas fait savoir à l’équipe que le film était basé sur son histoire.

Farrell a déclaré: « Je n’en ai parlé à personne, seulement au réalisateur et au producteur – qui était mon partenaire de production.

« Personne d’autre sur le plateau ne savait, personne. Et je lui ai dit [the director] spécifiquement, ‘Ne le dites pas au caméraman, ne dites pas à votre premier AD [assistant director], personne n’a besoin de savoir parce que je ne veux pas être traité différemment.' »

Pour lui permettre de revivre plus facilement son traumatisme dans le film, ils différencient légèrement l’intrigue et le personnage de Farrell, lui permettant de se détacher et rendant également le film plus supportable pour les téléspectateurs.

Farrell a expliqué: « Nous n’avions pas à montrer le nombre de personnes entrant dans la pièce. Le nombre d’hommes – je pense que vous voyez l’image.

« Vous devez en quelque sorte en faire une chose regardable. Vous savez, en fin de compte, c’est sur Amazon Prime et vous voulez que quelqu’un mange du pop-corn et regarde votre film, aussi horrible que cela puisse paraître.

« Nous avons donc dû en faire une histoire terrible où les gens restaient en fait, et beaucoup de gens me disent: » Oh, j’ai dû avancer quelques scènes parce que je ne pouvais pas le gérer. « »

Le film ne facilite pas le visionnage. Crédit: Development Hell Pictures

Mais le film ne s’est presque jamais réalisé, car Farrell est devenu totalement « débordé » pendant la post-production.

Elle a déclaré: « C’est presque devenu plus réel pour moi en le regardant. Et puis toutes les différentes prises, encore et encore, et la façon dont elles les ont coupées. J’étais submergée.

« Nous avons dû arrêter pendant plusieurs mois, le laisser. J’ai failli m’éloigner complètement du film. J’ai dit: » Je ne peux pas faire ça, je ne veux plus jamais revoir ça « . Nous avons eu neuf mois Pause. »

Aujourd’hui, elle est heureuse d’avoir persévéré, car elle a réussi à sensibiliser à l’esclavage sexuel et à soutenir d’autres victimes.

Elle a déclaré: « C’était le moteur de toute la réalisation du film, d’écrire l’histoire, de la réaliser, de la couper, d’aller dans des festivals de cinéma, de faire des questions-réponses.

« Maintenant, je me sens plus à l’aise d’en parler, évidemment, après avoir eu la réponse que j’ai eue du film, car j’ai des gens qui me contactent tous les jours. Aujourd’hui, j’ai déjà eu trois personnes, et ce n’est que midi.