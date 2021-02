Frère jumeau du futur Macan EV. Audi prépare le SUV Q6 e-tron

Présenté comme le premier Gran Turismo 100% électrique à arriver sur le marché, l’e-tron GT, dont la base est la même que celle du Taycan, Audi prépare déjà un autre produit «partagé» avec Porsche. Dans ce cas, un SUV qui aura la même plateforme que le Macan électrique, semble-t-il, avec le nom de Q6 e-tron.

Selon le site Inside EVs, ce nouveau modèle électrique, avec les quatre anneaux sur la calandre, devrait être présenté en 2022, c’est-à-dire précisément l’année pour laquelle la première variante exclusivement électrique du plus petit des SUV devrait être présenté Zuffenhausen.

En fait et selon certaines sources bien informées du processus, les deux modèles seront, à ce moment, pratiquement dans la même phase de développement, également du fait qu’ils ont la même plate-forme PPE – Premium Platform Electric, base créée à partir de zéro , par les deux marques du groupe Volkswagen, spécifiquement pour les véhicules électriques.

Concept Audi Q4 e-tron

Les informations publiées entre-temps suggèrent que l’Audi Q6 e-tron présentera des dimensions extérieures très similaires à celles du Q5 actuel, bien que et parce qu’il s’agit d’un nombre pair, tout indique un profil plus Coupé, complété par des lignes plus expressives et frappantes. .

En termes de positionnement, ce Q6 se placera au-dessus du Q4 e-tron déjà annoncé, qui devrait être lancé plus tard cette année, également grâce à une carrosserie qui pourrait ressembler à celle d’un Q8 plus compact.

Pour l’instant sans aucune donnée technique connue, la seule indication de ce que pourrait être l’Audi Q6 e-tron, en termes de fonctionnalités, vient des rumeurs qui ont déjà émergé concernant le Porsche Macan EV. Ce qui fait référence à la possibilité que la version électrique du plus petit SUV Porsche puisse annoncer une puissance d’environ 700 ch, grâce à un système de propulsion à deux moteurs.

En plus de cette fonctionnalité, la possibilité de pouvoir offrir une autonomie électrique d’environ 480 kilomètres, en plus d’une capacité de charge avec des puissances jusqu’à 350 kW.

