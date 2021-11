Fréquences d’images et résolutions d’Elden Ring détaillées pour PS5, PS4 Pro, PS4

Banggood YTOM G9000PRO LED casque de jeu stéréo léger antibruit sur loreille casque avec micro pour PC PS4 pour contrôleur X

Caractéristiques: MarqueYTOM ModèleG9000PRODiamètre de la corne:Φ40.00mm Sensibilité:108dB ± 3db Impédance:32Ω Gamme de fréquences:20HZ-20KHZTaille de fil:2.0M ± 0,15Tension de fonctionnement LED:DC5V ± 5% Taille de la structure du produit:200mm*100mm*215mmImpédance du microphone:2,2 KΩPrise casque:USB + 3,5 mmPoids du produit:280g Caractéristiques: 【COMPATIBLE MULTI-PLATEFORMES】pour PlayStation 4, pour Xbox One, PC, pour Nintendo 3DS, ordinateur portable, pour PSP, tablette, tablette, ordinateur, téléphone portable.【SUBWOOFER STÉRÉO ENVIRONNANT】Son clair fonctionnant en laiton solide, isolation phonique et haut-parleur en néodyme magnétique de haute précision de 40 mm, la précision de positionnement acoustique améliore la sensibilité du haut-parleur, vous apportant un champ sonore vif, une clarté sonore, un son de sensation de choc. Parfait pour divers jeux comme 5 Guardians, Metal Gear Solid, Call of Duty, Overwatch, World of Warcraft Legion, etc.【MICROPHONE ISOLANT LE BRUIT】Le microphone onmi-directionnel intégré au casque peut transmettre une communication de haute qualité avec sa fonction de réduction du bruit de qualité supérieure, peut capter les sons avec une grande sensibilité et supprimer le bruit, ce qui vous permet de délivrer ou de recevoir clairement des messages pendant que vous êtes dans un jeu. Conception de micro longue et flexible très pratique pour régler langle du microphone.【GRAND DESIGN HUMANISÉ】Des coussinets supra-auriculaires en protéines de perméabi