French Montana livre « CB5 » Ft. Lil Durk, Pop Smoke, Jim Jones, A € AP Rocky, etc.

Les Coke Boys sont de retour avec une autre mixtape, CB5. C’était en mai lorsque French Montana a commencé à taquiner ce projet lors d’une conversation avec Puissance 106de Les matins de Nick Cannon montrer. «Moi et Durk, vous savez que nous avons Lil Wayne là-bas», avait-il révélé à l’époque. « Un tas de gens là-bas, donc j’attends ça avec impatience. Max B. Chinx Drugz. Je viens de terminer l’album de Chinx Drugz », a déclaré French à propos du regretté rappeur. « C’est une belle chose pour moi. »

Il ne semble pas que cette piste de Lil Wayne ait fait son chemin sur la liste, mais tout le reste promis par le français est à bord. CB5 est rempli de fonctionnalités telles que Jim Jones, Lil Durk, Pop Smoke, Jack Harlow, NBA YoungBoy, Rafi Malice, Max B, Chinx, Zak, A € AP Rocky, Lil Mosey, LGP QUA, Curren € y et Benny The Butcher . Donnez à celui-ci quelques tours et laissez tomber vos pensées.

Tracklist

1. Trop tard ft. Jim Jones

2. Frères ft. Lil Durk

3. Fumée Pop Double G ft.

4. Hot Boy Bling avec Jack Harlow et Lil Durk

5. FTMU

6. Cela pourrait-il être ft. Chinx

7. Paradise avec Rafi Malice et Max B

8. So Real ft. NBA YoungBoy

9. Wave Blues avec Benny The Butcher

10. Oui Sir ft. Lil Durk

11. Je sais ft. Chinx

12. Phénomène ft. Max B

13. Corner ft. Zak et A € AP Rocky

14. Droit pour le sac ft. LGP QUA

15. Comment nous le faisons ft. Lil Mosey

16. Vous méritez un Oscar

17. Dans le soleil, Pt. 2 pi. Curren € y

18. Qui Dat

19. Grande capitalisation