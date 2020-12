French Montana & Kash Doll alimentent des rumeurs de rencontres après un échange IG coquin

Il y a eu des rumeurs à propos de ces deux-là depuis quelques mois, mais leur échange le plus récent a jeté de l’essence sur le feu des commérages.

Il a une nouvelle vision de la vie, il fléchit un nouveau corps après être devenu sobre, et certains pensent que French Montana a une nouvelle femme dans sa vie. Le rappeur a apporté des changements majeurs depuis qu’il a été frappé par des problèmes de santé qui lui ont fait peur. En novembre 2019, French Montana a été transporté d’urgence à l’hôpital pour traiter des nausées, une fréquence cardiaque élevée et des douleurs à l’estomac. Depuis ce temps, il a parlé ouvertement de vivre une vie saine et sobre et de tourner une nouvelle page, et un petit flirt sur Instagram avec le rappeur Kash Doll a laissé les fans s’interroger sur la vraie nature de leur relation. Sur Instagram, French montrait à nouveau ses abdos. Le rappeur a été accusé d’avoir peint son corps à la bombe pour rendre ses muscles plus proéminents – une rumeur qu’il a démentie. « NE COMPTEZ PAS LES JOURS FAITES QUE LES JOURS COMPTENT », a-t-il déclaré dans la légende de son message. L’artiste de Detroit Kash Doll a glissé dans ses commentaires et a écrit: « Je débarque à 6 ans, » complétant son message avec un emoji aux yeux de cœur. La remarque n’a pas été manquée par French Montana qui a répondu à son tour, « @kashdoll On my way juheardd. » Les fans ont commencé à peser avec leurs opinions sur ces deux-là et cela semblait être un sac mélangé. Il y a des mois, il y avait des rumeurs selon lesquelles Kash et French se voyaient, mais les ragots n’ont pas gagné beaucoup de terrain car il n’y avait pas de reçus de leurs interactions. Découvrez quelques réponses à l’échange coquin ci-dessous.