French Montana et Jim Jones ont accepté d’apparaître ensemble sur « Verzuz »

Après plus d’une décennie de bœuf, les deux artistes ont fait amende honorable et veulent passer du temps sous la lumière de «Verzuz».

Cette saison de Verzuz a commencé en beauté, mais Timbaland, Swizz Beatz et leur équipe ont bien des surprises en réserve. Des millions de personnes se sont connectées pour voir Gucci Mane et Jeezy mettre leur hostilité passée au repos après 15 ans de paroles cinglantes et de menaces, et Keyshia Cole a annoncé hier qu’elle avait un Verzuz dans les ouvrages. French Montana cherche également à faire une apparition, et il a les yeux rivés sur son ancien ennemi Jim Jones. Plus tôt cette année, lors de la création de Verzuz, French a fait des commentaires controversés affirmant qu’il avait plus de succès que Kendrick Lamar. On lui a récemment demandé s’il croyait toujours pouvoir prendre K-Dot dans un Verzuz bataille mais il ne semble pas qu’il soit intéressé à affronter le rappeur TDE. « Je pense que c’était un truc de l’année dernière », a déclaré French Montana ComplexeSpeedy Morman. «Je pense que je veux aller contre Jim Jones», a-t-il poursuivi. « Puisque nous avons fait du bœuf, je pense que c’est quelque chose que nous devrions faire. Je lui ai parlé hier. Je pense que ce serait quelque chose qui, vous savez ce que je dis, puisque nous venons d’écraser ce bœuf. Criez à Jim Jones … Nous avions un bœuf qui représentait plus de 15 ans d’absurdités. Je pense que ce serait mieux Verzuz cela aurait plus de sens. «

Eugene Gologursky / Intermittent / Lorsqu’on lui a demandé si une bataille hit-for-hit aurait vraiment du sens avec l’animateur Dipset, French a doublé. Cependant, Morman a continué à se demander si Jones pouvait résister aux coups français en tête-à-tête et « n’a pas acheté » que c’était un match équitable. « Demandons aux fans », a déclaré French. « Il pourrait jouer des joints de l’album Dipset. » Montana a ajouté que le Verzuz pourrait certainement arriver parce que Jones a déjà accepté de faire une apparition. Seriez-vous d’accord avec celui-ci? Pensez-vous que c’est un bon match?