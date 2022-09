Fremantle a considérablement augmenté la production de films

Le modèle commercial de Fremantle, qui implique un groupe d’entreprises principalement à travers l’Europe qu’elles possèdent ou dans lesquelles elles sont des investisseurs majoritaires, a vu une augmentation de leur production cinématographique. À Venise l’année dernière, la société avait projeté deux films; cette année, six films sortent du Lido. Selon Variététrois d’entre eux sont en compétition, ce qui est plus que n’importe lequel des studios ou streamers américains.

« C’est un modèle où on acquiert ou on investit dans des labels indépendants. Notre travail consiste à les rendre plus forts et plus grands. Je pense que la variété d’entreprises que nous possédons et dans lesquelles nous avons investi, en termes de géographie et d’orientation culturelle, est assez unique. Et il y a des moments où tout cela se combine de manière intéressante. Venise en fait partie. Nous avons six projections de films ici. Ce qui est intéressant, c’est la diversité, car elle en montre beaucoup », a déclaré Andrea Scrosati, COO du groupe et PDG de Fremantle pour l’Europe continentale.

Il y a Os et toutune production italienne avec un réalisateur italien, mais un film en anglais avec une distribution internationale. L’Immensitéqui a un réalisateur italien qui tourne un film italien avec Penelope Cruz, une star mondiale. La fille éternellemettant en vedette Tilda Swinton dans un double rôle d’Element Pictures, basé à Dublin. Siccita est une histoire mondiale mais un film très italien. Vous avez également deux films d’Horizons, Amandine et Notte Fantasmaqui sont également en partenariat avec un autre producteur.

« Que se passe-t-il aujourd’hui [in Venice] est le résultat de cette stratégie [of decentralization]. Cela se passe plus vite que prévu. Je pense que la raison en est notre modèle. Si nous appliquions le modèle historique des studios américains, finalement tous centralisés, avec le feu vert d’une seule personne, nous n’aurions pas pu passer de 8 à 32 films livrés en deux ans.

Selon Scrosati, la production de Fremantle est passée de 8 à 32 films livrés en deux ans. Si le modèle de l’entreprise accélère la production car il y a beaucoup d’échanges créatifs, il y a aussi beaucoup d’échanges en termes d’infrastructure. Scrosati a déclaré qu’il s’agissait avant tout de donner aux étiquettes la possibilité d’être entrepreneuriales. C’est la raison de l’accélération et ce qui s’est passé à Venise en est une démonstration concrète.

« L’essentiel pour nous, ce sont nos producteurs. C’est le modèle. Et je pense que nous avons un modèle original. La quantité d’infrastructure centralisée que nous leur donnons est très élevée. Nous partageons les offres de talents. Nous partageons l’intelligence d’affaires. Du côté de l’infrastructure, Olivia Slater, qui était responsable de la production pour Wildside, est désormais notre responsable mondiale de la production. Elle était à Riga il y a deux jours parce qu’on tourne [Kirill Serebrennikov’s] Limonov là. Mais nous cherchons à utiliser cet ensemble pour autre chose. Puisqu’elle est sur toute l’ardoise, cela signifie que vous pouvez relier les points.

Bien sûr, à l’heure actuelle, Fremantle est principalement connue pour Facteur X, Idole, et être actif dans l’espace télévisuel scénarisé. Pourquoi augmentent-ils le côté des longs métrages? Selon Scrosati, il y a une plus grande demande de films car ils sont consommés de différentes manières. Il y a plus de demandes parce qu’il y a plus de joueurs, mais cela se traduit en fait par le fait que vous avez un public qui demande des films car il consomme plus de films à la maison.