Frein de tir BMW M4. Plus intéressant qu’un M3 Touring?

Nous ne sommes jamais heureux, apparemment. Si le fourgon M3 répond aux souhaits de nombreux qui cherchaient une alternative aux propositions Audi et AMG RS, alors ce designer amateur, originaire de Chine, qui se fait appeler Sugar Chow, nous présente une alternative. Frein de tir BMW M4.

Nommé par son auteur BMW M4 Gran Touring Xperformance Edition, nous pouvons voir que même le pilier B reste la BMW M4 que nous connaissons – double rein massif inclus.

À partir de là, il gagne un nouveau volume arrière, avec le toit s’étendant horizontalement, comme d’habitude dans d’autres fourgonnettes et … ça n’a pas l’air mal.

On voit des traces de la BMW Z3 Coupé distinctive, même si les dimensions plus grandes du M4 contribuent à un meilleur équilibre dans les proportions de l’ensemble du véhicule. Notez le petit détail du symbole BMW sur le pilier C, à la X2.

Un frein de tir BMW M4 serait-il un bon ajout à la gamme? Nous pensons que oui, mais maintenant, avec l’arrivée prévue d’une BMW M3 Touring, cela n’aurait pas beaucoup de sens d’aller de l’avant avec cette option.