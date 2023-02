« Freeridge » aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

La première saison de « Freeridge »spin-off de « Sur mon bloc”, Il est sorti sur Netflix uniquement le 2 février 2023mais les fans de la série originale et les utilisateurs de la populaire plateforme de streaming réclament déjà un deuxième volet qui continue les aventures du nouveau groupe d’amis.

Le spectacle créé par Lauren Iungerich, Eddie Gonzalez, Jeremy Haft, Jamie Dooner et Jamie Uyeshiro a un casting composé de Keyla Monterroso Mejia, Bryana Salaz, Tenzing Norgay Trainor, Ciara Riley Wilson, Peggy Blow, JR Villarreal, Jean Paul, Zaïre Adams , Michael Solomon, Jami Alix, Paula Garces et Eric Neil Gutierrez.

« freeridge”, qui a été filmé du 9 mai au 5 juillet 2022 à Los Angeles, suit quatre autres adolescents qui tentent d’inverser une malédiction après qu’une ancienne boîte particulière apporte toutes sortes de malheurs dans leur vie. Ensuite, y aura-t-il une deuxième saison?

« FREERIDGE » AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Même si Netflix N’a fait aucune annonce concernant l’avenir de la série dérivée « On My Block »le dernier chapitre suggère que l’histoire de Gloria, Demi, Cam et Inés n’est pas encore terminée et qu’ils devront continuer à faire face à la supposée malédiction qu’un mystérieux cuivre a avalé leur vie.

A la fin de la première saison de « Freeridge »Personne ne veut dire la vérité à Gloria sur leur relation, et Thanksgiving arrive avec des larmes, une surprise choquante et une tournure malheureuse des événements.

De plus, dans une interview avec TVLine, le co-créateur Jeremy Haft a assuré qu’il y avait de nombreuses histoires dans cet univers. « Le monde de Freeridge est très riche et dynamique, et il y a des tonnes d’histoires à raconter.”.

« Nous avons toujours eu une petite graine d’espoir : [la cocreadora] Lauren Iungerich, [el productor ejecutivo] Jamie Dooner Eddie [Gonzalez] et j’ai toujours espéré continuer les histoires de Freeridge. Heureusement, et avec une grande gratitude, nous remercions Netflix de nous avoir permis de continuer à raconter ces histoires. plus à venir« , il ajouta.

Donc, Il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflixqui prend généralement au moins quatre semaines pour évaluer la réaction du public et, sur la base de ces chiffres, décider de renouveler ou d’annuler une série.