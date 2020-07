Freeform : l’amour au temps du coronavirus vera bien le jour sur la plateforme

À la minute où il était clair que le nouveau coronavirus n’allait pas disparaître de sitôt, un million de tweets, de titres et de lignes d’objet de courrier électronique ont décidé de créer «L’amour à l’époque de Corona» (ou une variante de celui-ci), un spin sur le roman de Gabriel García Márquez L’amour au temps du choléra.



Et ce n’était qu’une question de temps avant que “Love in the Time of Corona” ne devienne une sorte de média romantique, et voilà, c’est arrivé! Freeform a lancé le premier teaser d’une durée de 30 secondes de L’amour au temps de Corona, prévu se dérouler en quatre parties. Il rejoindra d’autres anthologies sur le thème de la romance centrées sur des événements tels que L’amour et La Saint-Valentin, le réveillon de Nouvel an, mais probablement un peu plus tragique, puisque, vous savez, avec la crise sanitaire actuelle on est sure de rien.

Ne vous inquiétez pas, toutes les stars qui joueront dans ce film sont mises en quarantaine ensemble (bonjour, couples de célébrités et familles!) Et la série a été filmée à l’aide de technologies à distance.

L’amour au temps du choléra….ah non au temps du Corona

L’amour au temps de Corona met en vedette Leslie Odom Jr. et Nicolette Robinson (un couple dans la vraie vie) en tant que couple qui a été confronté à certains problèmes, mais qui ont apparemment décidé d’utiliser ce temps d’arrêt pour le faire; Tommy Dorfman et Rainey Qualley (pas un vrai couple, mais vivant apparemment ensemble) comme colocataires platoniques essayant de trouver l’amour tout en étant isolés du reste du monde; Gil Bellows, Rya Kihlstedt et leur fille Ava Bellows (une vraie famille!) En tant que famille dont la fille est à la maison pour l’université, malgré la séparation secrète des parents; et L. Scott Caldwell en tant que femme dont le mari est incapable de rentrer chez lui après son établissement de réadaptation.

L’amour au temps de Corona sera un événement spécial limité de deux nuits, diffusé en première sur Freeform le 22 août à 20 h HE et le 23 août à 20 h HE. Les épisodes seront disponibles sur Hulu le lendemain.