Free Guy tient bon pour la deuxième victoire consécutive au box-office du week-end avec 18,7 millions de dollars

Studios Disney/20e siècle gars libre a réussi à rester en tête du box-office pour le deuxième week-end consécutif. Le film, qui met en vedette Ryan Reynolds, a chuté de 34% par rapport au week-end dernier, gagnant 18,7 millions de dollars. Globalement, gars libre a gagné 77,2 millions de dollars en dix jours dans les salles. La deuxième victoire du film prouve que de nombreuses personnes sont toujours prêtes à retourner dans les salles de cinéma, bien que les chiffres prouvent que la pandémie a toujours un effet important sur l’entreprise.

À l’heure actuelle, le box-office est encore loin d’un traditionnel retour à la normale. En plus de la pandémie, le Nord-Est subit les coups de l’ouragan Henri, qui empêche les gens de sortir de chez eux. Les cinémas les plus rentables de ce week-end en Amérique du Nord sont Montréal, Baltimore, Los Angeles, Vancouver, Sacramento, Nashville, San Antonio, Toronto, New York, Cleveland, Harrisburg Pennsylvanie, Odessa Texas, Québec, Pittsburgh, Dallas et Edmonton.

Pat’ Patrouille : Le Film a fait ses débuts avec 13 millions de dollars, mais il n’a pas été en mesure de retirer gars libre. Le film d’animation familial a pris la deuxième place ce week-end. Le film est également actuellement disponible en streaming sur Paramount +, qui, associé aux prévisions initiales négatives des analystes, constitue une solide projection dans les 3 184 cinémas en Amérique du Nord. de Disney Croisière dans la jungle est resté au numéro trois ce week-end après avoir gagné 6,2 millions de dollars. À ce jour, le film a coûté 164,7 millions de dollars dans le monde, grâce au pouvoir vedette de Dwayne « The Rock » Johnson et Emily Blunt. Les critiques et les téléspectateurs ont donné Croisière dans la jungle critiques mitigées depuis ses débuts dans les salles il y a quatre semaines.

Ne respire pas 2 est arrivé au numéro quatre ce week-end après avoir rapporté 5 millions de dollars. Le film d’horreur de Rodo Sayagues a rapporté 27,1 millions de dollars dans le monde depuis ses débuts en salles il y a deux semaines. Le respect est passé du numéro quatre au numéro cinq ce week-end avec 3,8 millions de dollars. Le biopic d’Aretha Franklin a reçu des critiques positives de la part des critiques et des téléspectateurs, beaucoup louant la vision de Jennifer Hudson sur la légende du chant. celui de James Gunn La brigade suicide est passé du numéro cinq le week-end dernier au numéro six ce week-end après avoir rapporté 3,4 millions de dollars.

Le protégé a fait ses débuts au septième rang ce week-end après avoir gagné 2,9 millions de dollars. Le thriller est réalisé par Martin Campbell à partir d’un scénario écrit par Richard Wenk. La maison de nuit a fait ses débuts au huitième rang avec 2,8 millions de dollars, tandis que Réminiscence a fait ses débuts au numéro neuf après avoir remporté 2 millions de dollars. Ce dernier, qui est un film de science-fiction néo-noir, met en vedette Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Thandiwe Newton, Cliff Curtis, Marina de Tavira et Daniel Wu. Finalement, Veuve noire est tombé au numéro dix avec 1,1 million de dollars. À ce jour, la dernière offre de Marvel Cinematic Universe a rapporté 369,8 millions de dollars dans le monde. Vous pouvez consulter le reste des données du box-office de ce week-end sur The Numbers.

Box-office

1. gars libre – 18,7 millions de dollars

2. Pat’ Patrouille : Le Film – 13 millions de dollars

3. Croisière dans la jungle – 6,2 millions de dollars

4. Ne respire pas 2 – 5 millions de dollars

5. Le respect – 3,8 millions de dollars

6. La brigade suicide – 3,4 millions de dollars

7. Le protégé – 2,9 millions de dollars

8. La maison de nuit – 2,8 millions de dollars

9. Réminiscence – 2 millions de dollars

dix. Veuve noire – 1,1 millions de dollars

Sujets : Homme libre