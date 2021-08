Free Guy Review: Un spectacle CGI hilarant et rafraîchissant

gars libre offre une perspective hilarante, réconfortante et rafraîchissante au jeu ultra-violent en monde ouvert. Le film fait habilement la satire d’une culture qui se nourrit d’abandons imprudents. Vous pouvez vous asseoir dans le sous-sol de votre mère tout en vous déchaînant dans les rues virtuelles. Tirez sur tout ce qui est en vue. Tuez, volez et faites la course jusqu’à ce que vos pouces lâchent. Mais que se passerait-il si un PNJ, un personnage non-joueur qui est généralement la nourriture du massacre, prenait conscience de lui-même et changeait les valeurs de sa réalité ? gars libre est un voyage humaniste inattendu dans un domaine numérique.

Ryan Reynolds étoiles comme Guy. Il travaille comme caissier de banque dans la ville libre chaotique, où des chars et des hélicoptères s’écrasent au hasard sur des bâtiments. Guy porte la même chemise bleue et le même pantalon kaki tous les jours. Il boit le même café, dit bonjour aux mêmes personnes et frappe le sol comme une horloge lorsque la banque est continuellement braquée. Il se demande ce que ce serait de porter des lunettes de soleil cool, de conduire des voitures rapides et, surtout, de rencontrer la fille de ses rêves. La routine de Guy ne varie jamais. Mais il apprécie la compagnie de son meilleur ami, Buddy (Lil Rel Howery), le timide agent de sécurité de la banque. Qui ne comprend pas le désir de changement de Guy.

La vie de Guy prend une tournure révélatrice avec une rencontre fortuite. Il y a quelque chose à propos de Molotov Girl (Jodie Comer) auquel il ne peut tout simplement pas résister. Ses efforts pour l’impressionner provoquent un raz-de-marée de changement dans Free City. Pendant ce temps, aux studios Soonami, deux programmeurs (Joe Keery, Utkarsh Ambudkar) alertent le propriétaire grossier et arrogant de l’entreprise (Taika Waititi) que quelque chose d’étrange se passe dans leur jeu en ligne mondialement populaire. Alors que Guy devient l’héroïque « Blue Shirt Guy », Molotov Girl se rend compte qu’il n’est pas l’avatar d’un joueur humain.

gars libre réussit sur plusieurs fronts. Les bandes-annonces commercialisent le film comme un spectacle de pop-corn à gros budget et à gros budget avec d’énormes scènes d’action. C’est tout à fait vrai, mais c’est aussi une histoire d’amour, d’amitié et de recherche du bonheur. Guy ne prend pas plaisir à être méchant ou à faire souffrir. Il veut sincèrement que chacun trouve son accomplissement et son but. Ses perspectives optimistes peuvent sembler ringardes, mais elles se déroulent de manière fantastique. L’altruisme de Guy, d’abord déconcertant pour la légion des joueurs de Free City, devient un cri de ralliement pour le discours civil.

gars libre est chargé de superbes camées. L’un en particulier a fait rouler mon théâtre dans les allées. Les petits morceaux sont aussi assez humoristiques. Ryan Reynolds laisse tomber quelques doubles sens méchants avec sa livraison impassible. Son étoile brille le plus, mais le casting de soutien a une bonne chimie. Jodie Comer continue de montrer une énorme gamme en tant qu’actrice. Son personnage a deux personnalités bien différentes. C’est une sodomie féroce à Free City et une jolie nerd à la recherche de justice dans le monde réel. Taika Waititi vole presque la vedette. Son injure de geeks informatiques malchanceux fait beaucoup rire.

Les jeux en ligne tombent facilement dans un cloaque de comportements toxiques. gars libre montre que ce n’est pas nécessaire. Les environnements du monde ouvert peuvent être des espaces amusants, positifs et accueillants pour tout le monde. Le public va adorer le message optimiste de ce film. La fin est bien faite. Vous sortirez avec le sourire. gars libre est produit par 20th Century Studios, 21 Laps Entertainment et Berlanti Productions. Il sortira en salles le 13 août chez Walt Disney Pictures.

Sujets : Homme libre

