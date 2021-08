Free Guy : quand sera-t-il diffusé sur Star +

T3 Fit Diffuser

Un diffuseur pour le schecheveux T3 Fit. Si vos ambitions impliquent des boucles volumises; dfinies et sans frisottis; le diffuseur T3 Fit vous permettra datteindre tous vos objectifs. Conu pour les cheveux onduls; boucls ou friss; il est dot dextensions ares en forme de doigts pour distribuer la chaleur en douceur afin de vous offrir un schage rapide et uniforme; tout en soulevant et en sparant chaque mche pour lui confrer un maximum de volume et de corps. Sadaptant uniquement au schecheveux T3 Fit; ce systme vous apporte des rsultats de qualit professionnelle tout en limitant les dommages. Boucles lisses; nous arrivons.