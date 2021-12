Free Guy, avec Ryan Reynolds, sera diffusé sur Disney + en février

Ce n’est pas un bon jour, c’est un grand jour. Disney+ a annoncé que 20th Century Studios’ gars libre arrivera sur le service de streaming en 2022. La comédie d’aventure épique avec Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Joe Keery, Utkarsh Ambudkar et Taika Waititi sera disponible pour tous les abonnés Disney + le 23 février 2022. gars libre est sorti en salles le 13 août et a rapporté plus de 330 millions de dollars dans le monde à ce jour. Le film des 20th Century Studios a récemment remporté un People’s Choice Award pour le film comique de 2021 et a reçu une nomination au Critics Choice Award pour la meilleure comédie.

Dans gars libre, un caissier de banque (Reynolds) qui découvre qu’il est en fait un joueur de fond dans un jeu vidéo en monde ouvert décide de devenir le héros de sa propre histoire… qu’il réécrit lui-même. Maintenant, dans un monde où il n’y a pas de limites, il est déterminé à être le gars qui sauve son monde à sa manière… avant qu’il ne soit trop tard. Avec Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Joe Keery, Utkarsh Ambudkar et Taika Waititi, gars libre est réalisé par Shawn Levy d’après un scénario de Matt Lieberman et Zak Penn et une histoire de Lieberman. Le film est produit par Ryan Reynolds, pga, Shawn Levy, pga, Sarah Schechter, Greg Berlanti et Adam Kolbrenner avec Mary McLaglen, Josh McLaglen, George Dewey, Dan Levine et Michael Riley McGrath en tant que producteurs exécutifs.

Expliquer gars libre, Ryan Reynolds a déclaré à ABC 7, « Nous commençons, et c’est un caissier de banque qui est cambriolé tous les jours et subit toutes sortes d’outrages. Un jour, il se rend compte qu’il est un personnage de fond et un jeu vidéo. Cette prémisse m’a juste accroché .

« J’aime l’idée qu’il pirate en quelque sorte le système et trouve comment riposter », a déclaré Reynolds. « Le fait qu’il essaie vraiment de rendre ce monde dans lequel il vit dans un endroit meilleur est plutôt noble et incroyable. C’est un film qui vous emmène en balade. C’est de l’action, de l’aventure, de la comédie, de la romance. Mais il peut aussi avoir un impact émotionnel vous dans les tripes aussi, ce qui est, pour moi, la marque d’un grand film. »

Avec le succès de gars libre, bien sûr, nous pouvons nous attendre à la suite qui a déjà obtenu le feu vert. Avec autant de plaisir qui a été décrit par les acteurs, les créateurs et les apparitions en camée, nous pouvons compter sur un succès à succès étoilé qui se présente à nous.

Disney + a également publié une nouvelle vidéo mettant en évidence tous les originaux passionnants et le contenu de la bibliothèque qui seront disponibles en 2022. Le look spécial donne aux fans un aperçu de certains des titres les plus attendus à venir l’année prochaine, y compris gars libre, Éternels, Le livre de Boba Fett, La famille fière : plus fort et plus fier, Hocus Pocus 2, Sans limites avec Chris Hemsworth, Obi Wan Kenobi, Mme Marvel, elle-hulk, Chevalier de la lune et plus. Vérifiez-le!

Branchez-vous sur Disney+ le 23 février 2022 pour profiter gars libre. Et n'oubliez pas de garder les yeux ouverts pour leurs prochaines sorties !





