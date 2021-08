Free Free Fire codes à partir du 29 août 2021

Bahco BH13000 3T extra bas poids 48.5kg cric rouleur hydraulique (expédié à partir du 31 Août) - Bahco

CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE BAHCO BH13000 3T extra plat Les produits Bahco sont conçus et fabriqués pour un usage professionnel Cric 3 T conçu pour lever la plus vaste gamme de véhicules standard Hauteur d'entrée de 90 mm et hauteur de levage pouvant atteindre 552 mm Le système à double piston réduit le nombre de coups nécessaires de 50 % Pédale extra large et poignée composite incurvée pour une utilisation rapide, sûre et confortable Roues en acier et polyuréthane assurant une excellente durabilité et une utilisation silencieuse Protection des pistons et des ressorts contre la poussière La selle en caoutchouc protège l'extérieur des véhicules et évite les glissements La mousse de la poignée évite les dommages sur la carrosserie Équipé d'une soupape de pression de sécurité et d'un système de contrôle de la vitesse de descente Certifié CE selon 2006/42/CE et BS EN1494 Capacité de levage: 3 Tonnes Hauteur d'entrée de levage mini: 9 cm Hauteur de levage maxi: 55,2 cm Longueur du chassis: