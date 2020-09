Free Fire: Comment obtenir des diamants

Feu libre est l’un des jeux mobiles les plus populaires actuellement. La bataille royale à 50 hommes était le jeu mobile le plus joué de 2019, et sa base de joueurs est toujours à la hausse. Bien que le jeu soit gratuit, il existe des microtransactions disponibles dans le jeu qui peuvent encore améliorer l’expérience de jeu. La monnaie du jeu (les diamants) est nécessaire pour faire des microtransactions, et tout le monde ne sait pas comment les obtenir. Voici différentes méthodes qui peuvent être utilisées pour obtenir des diamants dans Garena Free Fire.

Acheter des diamants avec de la monnaie réelle

Les joueurs peuvent se diriger vers la section Recharger du jeu et acheter les diamants en utilisant de la monnaie réelle. Bien qu’il n’y ait pas de limite à l’achat, à toute transaction, les joueurs peuvent acheter un minimum de 100 et un maximum de 5600 diamants. Cette étape peut être répétée autant de fois que nécessaire et est généralement la méthode la plus rapide pour gagner des diamants.

Inscription pour devenir membre

Comme c’est le cas avec la plupart des jeux de nos jours, l’adhésion est disponible dans Free Fire qui permet aux joueurs de gagner des diamants ainsi que des récompenses supplémentaires. Opter pour l’adhésion est généralement une méthode plus efficace pour obtenir des diamants que la simple utilisation de la recharge. Non seulement les joueurs obtiennent des diamants quotidiennement, mais ils mettent également la main sur des add-ons, qui peuvent être très utiles. À partir de maintenant, un abonnement hebdomadaire et mensuel est disponible dans le jeu.

Événements spéciaux

De temps en temps, Garena lancera des offres qui fournissent des diamants et des articles à un coût beaucoup moins cher. Ces offres offrent un excellent rapport qualité-prix et sont moins lourdes sur la poche. Cependant, les offres spéciales ne sont pas disponibles tout le temps et ne sont généralement publiées qu’en cas de grand événement. Garena fournit également des diamants gratuits sur les grands événements qui peuvent être gagnés en accomplissant des quêtes et des missions.

Signaler des bogues à Garena

Les joueurs peuvent également gagner des diamants en jouant au jeu sur des serveurs avancés (serveurs bêta publics) et en signalant les bogues aux développeurs qu’ils ont rencontrés. Les serveurs bêta sont un moyen de tester le jeu ou un patch avant qu’il ne devienne officiel sur les serveurs en direct. Les joueurs rencontreront probablement des problèmes et des bugs dans les serveurs bêta, et en rapportant à peu près la même chose aux développeurs, vous obtiendrez des diamants supplémentaires.

Bien que cela ne soit en aucun cas nécessaire, Diamonds peut considérablement améliorer l’expérience de jeu dans Free Fire. Presque toutes les microtransactions dans Free Fire nécessitent des diamants, et en accumuler quelques-uns aidera à long terme.

Outre les méthodes susmentionnées, les joueurs peuvent également utiliser des applications tierces pour obtenir plus de diamants. Il n’y a pas de méthode gratuite légitime qui peut aider à générer des diamants en dehors de celles mentionnées ci-dessus. Les méthodes gratuites disponibles en ligne sont généralement des liens frauduleux susceptibles de nuire à votre système. Il existe également une possibilité de violation d’informations, ce qui peut conduire à des situations inconfortables. Ces méthodes ne sont pas sûres et déconseillées dans la plupart des cas.