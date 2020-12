Fredo Bang n’est pas heureux que pornhub supprime ses vidéos non vérifiées

Pornhub a beaucoup changé après que le New York Times a publié une chronique sur les filles mineures violées et abusées sexuellement sur le site.

Visa et Mastercard ont déclaré qu’elles ne traiteraient plus les paiements pour Pornhub après la publication de l’article. En réponse, le site a supprimé tout son contenu des utilisateurs non vérifiés, ce qui ne plaît pas au rappeur de Baton Rouge Fredo Bang.

« C’est pourquoi toutes les vidéos f * cking que j’ai essayé de regarder la nuit dernière disaient non disponibles ?? » il a écrit sur Instagram Story. « F * kkk yall @pornhub. »

Que pensez-vous du grand changement de Pornhub?