Fredo Bang et Sada Baby font équipe pour le single explosif « Big Steppa »

Fredo Bang a continuellement laissé tomber des bangers au cours des dernières années et en 2020, il a juré d’aller toujours plus loin avec sa production. L’artiste louisianais a toujours des fans qui anticipent son prochain déménagement et vendredi, il a livré un tout nouveau morceau et un nouveau clip intitulé « Big Steppa », mettant en vedette l’artiste de Detroit Sada Baby.

Comme on peut s’y attendre d’un morceau mettant en vedette ces deux artistes, il est incroyablement énergique et rempli de mesures violentes. Bien sûr, la production ici est tonitruante et contribue à accentuer ce que les deux artistes disent. Pour les fans de l’un ou l’autre de ces rappeurs, il y a certainement beaucoup à apprécier ici.

Paroles de citations:

Ouais, sors-le de ma poche comme si je cherchais mon téléphone portable

Je l’ai fait avec mes hommes, alors à qui voulez-vous dire?

Blastin ‘dans une fermeture éclair, nous ne parlons pas de casque

Ouais, j’en ai cinq

Ouais, mets-le sur ta cousine parce que la salope ne vaut pas un centime, ouais