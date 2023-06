Frederic Forrest, acteur de The Rose et Apocalypse Now, décède à 86 ans

Acteur Frédéric Forrest nous a quittés. Selon THR, l’acteur, peut-être mieux connu pour ses rôles dans La rose et Apocalypse maintenant, est décédé après une longue maladie selon Barry Primus, un autre acteur et ami personnel. Il avait 86 ans.







Forrest’s La rose La co-star Bette Midler avait auparavant encouragé les fans à collecter des fonds pour aider à payer les dépenses de soins de Forrest. Deux pages GoFundMe ont été créées pour aider à payer les soins dont il avait besoin 24h/24 et 7j/7. Après son décès, Midler a partagé un message d’hommage, remerciant ceux qui étaient là pour soutenir l’acteur malade tout en faisant remarquer la perte d’un « être humain brillant ».

« Le grand et bien-aimé Frederic Forrest est décédé », a partagé Midler sur Twitter. « Merci à tous ses fans et amis pour tout leur soutien ces derniers mois. C’était un acteur remarquable et un être humain brillant, et j’ai eu la chance de l’avoir dans ma vie. Il était en paix. »

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Sorti en 1979, La rose était un drame musical inspiré de Janis Joplin mettant en vedette Midler en tant que rock star autodestructrice dans les années 1960. Forrest partage la vedette en tant que sergent de l’armée AWOL qui sert d’intérêt amoureux pour le personnage de Midler. Non seulement ce fut un succès au box-office, mais Midler et Forrest ont également été nominés aux Oscars pour leurs performances dans le film. Forrest a également été nominé pour un Golden Globe, sa deuxième nomination après un précédent signe de tête pour le film de 1972 Quand les légendes meurent.







Frederic Forrest était inoubliable dans Apocalypse Now

Artistes unis

Un autre film majeur mettant en vedette Forrest dans un rôle clé était le film de guerre de Francis Ford Coppola Apocalypse maintenant. Dans le film, il a joué Jay « Chef » Hicks, et la performance lui a valu le prix du meilleur acteur dans un second rôle de la National Society of Film Critics. Coppola a également été tellement impressionné par le travail de Forrest dans le film qu’il l’a ensuite choisi comme héros romantique dans le film de 1981. Un du Cœur. Les deux ont également travaillé ensemble sur le film de 1974 La conversation.

Forrest apparaîtra dans de nombreux autres films des années 1960 aux années 2000. Certains autres films mettant en vedette le défunt acteur incluent Le train de la sauce, Larry, Permis de tuer, Rubis et Oswald, Hammet, Qui Aimera Mes Enfants ?, Droit de tuer ?, Le retour de Valentino, Tomberet Un morceau d’Eden. Il est également apparu dans une variété d’émissions de télévision, y compris 21 rue du saut, Colombe solitaire, Mourir Kinder, Murphy Brunet Les Jeunes Cavaliers. Son dernier rôle d’acteur était pour le film de 2006 Tous les hommes du roiqui mettait en vedette Forrest agissant aux côtés de feu James Gandolfini ainsi que Sean Peen, Jude Law, Kate Winslet, Mark Ruffalo et Anthony Hopkins.

Forrest a déjà été marié deux fois. Il était avec sa première femme, Nancy Ann Whitaker, de 1960 à 1963. Il a ensuite été marié à Marilu Henner de 1980 à 1983, les deux mariages se terminant par un divorce. Les survivants de Forrest comprennent une sœur, à qui nous envoyons nos condoléances en ce moment. Repose en paix, Frédéric Forrest.