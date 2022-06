Freddy Krueger Nod de Stranger Things présente Robert Englund

Une icône de l’horreur des années 1980 a fait son chemin jusqu’à cette saison de Stranger Things. Robert Englund, connu pour son rôle de boogeyman charismatique Freddy Krueger sur Cauchemar sur Elm Street, apparaît comme Victor Creel, un homme accusé des meurtres de sa fille et de sa femme dans les années 1950. Creel est catégorique sur le fait qu’un démon est à blâmer pour les meurtres et est envoyé vivre dans un asile. Au cours d’une enquête, Nancy (Natalia Dyer) et Robin (Maya Hawke) entrent en contact avec Creel et, finalement, le trouvent dans une situation horrible.

Dans une interview à l’IGN, Stranger Things Le créateur, scénariste et réalisateur Matt Duffer a révélé qu’Englund l’avait approché, ainsi que son frère Ross, avec l’idée d’un rôle d’invité :

« Le fait qu’il soit venu à nous dans une saison si profondément inspirée par le Cauchemar série et par sa performance en particulier dans ces films, cela ressemblait au destin. C’était comme, ‘d’accord, c’est censé être.' »

Le producteur exécutif de Stranger Things, Shawn Levy, réalise les troisième et quatrième épisodes de chaque saison de Stranger Things. Creel apparaît dans l’épisode quatre, donc Levy a travaillé en étroite collaboration avec Englund. Dans une interview avec ET, Levy cite Le silence des agneaux comme source d’inspiration principale derrière une importante scène d’interrogatoire entre Nancy, Robin et Creel, mais fait également mention d’un hommage au gant à griffes métalliques de Krueger :

« Il y a un gros plan de [Creel] se gratter les ongles sur le bureau de sa cellule. Il est sous-entendu qu’il l’a fait pendant si longtemps que le bureau en linoléum est usé par le grattage de son doigt. »

Les créateurs d’émissions ont déjà comparé Stranger Things le méchant Vecna ​​à Krueger aussi. Vecna, qui réside dans ce que les adolescents Hawkins appellent l’Upside Down, a la capacité d’attaquer ses victimes grâce au pouvoir de l’esprit, les piégeant dans des états cauchemardesques. Tout au long de la série, il y a eu d’autres références notables à Cauchemar sur Elm Streety compris une reconstitution du visage de Freddy poussant à travers un mur, et Nancy, interprétée par Natalie Dyer, partageant le nom et des traits de caractère similaires à Cauchemar sur Elm Streetde Nancy (interprétée par Heather Langenkamp).

Englund n’est pas le premier favori de la culture pop des années 1980 à apparaître sur la série Netflix. La première saison mettait en vedette Matthew Modine (Full Metal Jacket) en tant que Dr Brenner, la saison deux a montré au public Sean Astin (Les Goonies) dans le rôle de Bob, et la saison trois mettait en vedette Cary Elwes (La princesse à marier) en tant que maire de Hawkins.

La saison 4 de Stranger Things, le volume I est actuellement diffusé sur Netflix avec le volume II prévu pour la première le 1er juillet.

Le pouvoir de Freddy Krueger

Malgré les horreurs que Krueger a infligées à sa victime, le personnage d’Englund est devenu l’un des méchants les plus sympathiques de l’horreur et un pilier de la culture pop. Krueger est un prédateur et tueur d’enfants qui est brûlé vif par ses parents à Springwood et qui, par conséquent, a brûlé la peau dans l’au-delà. Alors que Krueger vit dans les rêves de sa victime, il est également capable de tuer dans la réalité.

Depuis les années 1980, la popularité de Freddy est attribuée aux performances charismatiques d’Englund. Englund a joué Freddy Krueger dans six matchs principaux Cauchemar sur Elm Street films, film dérivé Le nouveau cauchemar de Wes Craven, film croisé Freddy contre. Jason et la série télévisée Les cauchemars de Freddy. Krueger est passé de l’écran aux jouets, aux livres, aux baskets, aux jeux vidéo et aux bandes dessinées. Sa tenue reconnaissable : un pull sale rouge et vert, un fedora et un gant à griffes métalliques reste un costume d’Halloween populaire.