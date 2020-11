Freddy Krueger, Jason et Pinhead combattent les Power Rangers dans une nouvelle bande dessinée faite par des fans

Freddy Krueger, Jason et Pinhead sont certains des antagonistes que le Power Rangers doivent être éliminés dans une nouvelle série de bandes dessinées faites par des fans. Power Rangers: A Nightmare on Elm Street est le nom de la série, qui présente actuellement trois problèmes auxquels les fans d’horreur peuvent se plonger gratuitement. Le crossover peu orthodoxe nous vient de l’écrivain Stephen Harber avec des illustrations de Francisco Silva Mauriz et des coloriages de James Zark.

Le but de Power Rangers: A Nightmare on Elm Street est de montrer à quel point le Power Rangers les marques héritées peuvent être «lorsqu’elles sont ciblées sur la population d’âge adulte qui a grandi avec elles». Ce plan d’affaires a du sens, bien que la série de bandes dessinées soit faite gratuitement. Stephen Harber et son équipe recherchent des fans pour capter le crossover et montrer aux studios quel genre de potentiel il y a pour quelque chose comme ça sans faire cesser et s’abstenir. L’idée est de prendre « l’optimisme et la salubrité de l’original Mighty Morphin Power Rangers« et mélangez-le » avec l’attitude horrible mais sombre et satirique du Freddy la franchise. »

Le numéro 1 de Power Rangers: A Nightmare on Elm Street oppose le Mighty Morphin Power Rangers contre Freddy Krueger, que Lord Zedd et Rita Repulsa ont convoqué du monde du cinéma pour aider à conquérir la terre un adolescent à la fois. Freddy finit par abattre Bulk et Skull en premier, ce qui envoie une alerte aux Power Rangers, qui sont profondément perturbés par ce qu’ils voient. Maintenant, Freddy hante leurs rêves et les choses prennent une tournure sombre, avec quelques rebondissements humoristiques en cours de route.

Dans une récente interview, Stephen Harber a parlé de ce qui a inspiré sa nouvelle série de bandes dessinées gratuites. « Il [Freddy Krueger] représente tout ce qu’ils ne sont pas « , dit Harber. » Il y a un peu de Freddy dans la plupart des méchants des Power Rangers. Et la spécialité de Freddy, ce sont les adolescents. Cela ressemble à du beurre de cacahuète et du chocolat. « Harber était un grand fan de la Power Rangers Série télévisée du début des années 1990 et aussi un grand fan de Freddy, plus précisément de 1987 Un cauchemar sur Elm Street 3: Dream Warriors, qui est une grande inspiration sur la nouvelle série de bandes dessinées. «J’adore les Dream Warriors et je voulais leur donner plus de visibilité», dit l’écrivain.

Stephen Harber a eu l’idée de travailler dans le monde de Freddy Krueger en 2015 alors qu’il travaillait sur un autre projet. «Son histoire est sombre», dit Harber. « Ce n’est pas exploré dans le [A Nightmare on Elm Street] médias. Pour tout le monde, c’est juste une drôle de mascotte, et je voulais jouer avec ça. Il représentait quelque chose de sombre Power Rangers jamais voulu toucher avec un poteau de cent pieds. « Le résultat est trois bandes dessinées qui présentent également les Power Rangers à HellraiserPinhead et vendredi 13C’est Jason Voorhees.

Vous pouvez vous rendre sur MMPRVSK pour lire les trois numéros de Power Rangers: A Nightmare on Elm Street et voir quelques-uns des dessins attrayants ci-dessous.

Si vous êtes un fan de Power Rangers et d’horreur, vous devez absolument consulter Power Rangers: A Nightmare on Elm Street. Je ne peux pas souligner à quel point j’aime des projets comme celui-ci. https://t.co/XMSiLFagKypic.twitter.com/K0lwywI4Bv – Johnathan Allen (@ComicBookMan) 3 novembre 2020

