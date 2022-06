Freddy Krueger fait toujours des cauchemars à Robert Englund

Robert Englund fait une apparition opportune dans la dernière saison de Choses étrangesles derniers épisodes étant énormément inspirés de son emblématique Cauchemar sur Elm Street films. L’acteur de 74 ans a joué pour la première fois le monstre de rêve Freddy Krueger il y a près de 40 ans et a continué à jouer le rôle jusqu’en 2003. Freddy contre Jason film croisé et reprenant son rôle il y a quelques années dans un spécial Halloween de Les Goldberg. Alors qu’il participait à une récente interview avec The Guardian, la légende de l’horreur a expliqué comment sa plus grande création lui donne encore des cauchemars.

Malgré le rôle repris par Jackie Earle Haley lors du redémarrage de la franchise en 2010, les fans ont unanimement confirmé que même si certains personnages d’horreur portant un masque peuvent être facilement remplacés, Robert Englund sera toujours Freddy Krueger. Au cours de sa séance de questions-réponses, Englund a raconté la fois où il s’est fait peur en se maquillant pendant le tournage du film original et a déclaré que le moment hante toujours ses rêves. Il a dit:

« Sur la première partie, je n’avais pas ma bande-annonce de star de cinéma ; J’avais un tout petit chariot de miel de la taille d’un urinoir, avec une table en formica, une chaise en plastique et un miroir entouré d’ampoules – la salle de maquillage classique des coulisses. Les lumières étaient sur un gradateur. Je les ai fait baisser bas quand je faisais une sieste vers 4 heures du matin, la tête reposant sur une serviette roulée serrée pour ne pas tacher mon maquillage. J’attendais d’être appelé sur le plateau et j’ai entendu des coups à la porte. En m’asseyant, j’ai vu ce visage défiguré qui me regardait dans le miroir. Le choc m’a fait sursauter. J’ai levé la main et j’ai réalisé : « Oh mon Dieu, c’est mon propre reflet ! » Mais ce fut un moment si surprenant qu’il habite encore une variété de cauchemars.

Choses étranges La saison 4 présente de nombreuses références à Elm Street

Netflix

En plus de faire une apparition en tant que Victor Creel dans Choses étranges‘ quatrième saison, l’émission à succès de Netflix a inclus un certain nombre de références à Freddy Krueger de Robert Englund. D’un méchant qui crée une réalité onirique pour ses victimes à l’implication de Nancy dans la révélation des origines du méchant, il y a beaucoup de clins d’œil évidents et subtils au film d’horreur de 1984 et à son héritage.

Basé dans les années 80, Stranger Things est devenu un assortiment de références aux films de la décennie, des hommages des premières saisons à SOS Fantômes, ET et Les Gooniesau tournant plus sombre des saisons 3 et 4, qui est passé à des films comme Extraterrestres et maintenant Freddy, il y a une vraie question sur où il est possible que la dernière saison aille. Cependant, les Duffer Brothers ont clairement indiqué qu’il y a toujours eu un plan pour la série dans son ensemble, et personne ne s’attend à ce qu’ils laissent tomber la balle alors qu’ils concluent la série au cours de la prochaine année.