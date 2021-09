Freddy contre Jason contre Michael Myers : Cela pourrait-il vraiment arriver ?

En 2003, les cauchemars de nombreux fans d’horreur ont été exaucés lorsque Freddy contre Jason a apporté l’emblématique Cauchemar sur Elm Street et vendredi 13 tueurs ensemble dans un crossover qui était sur les cartes depuis de nombreuses années. Bien sûr, cela ne suffit pas à satisfaire les amateurs de genre, et ils ont immédiatement voulu voir Freddy et Jason affronter d’autres légendes de l’horreur. Tandis que Evil Dead‘s Ash a été introduit dans le mélange dans la série de bandes dessinées Freddy contre Jason contre Ash, celui qui a échappé à tout type de croisement est Halloweenest Michael Myers. Selon le premier vice-président de Trancas International Films, qui détient les droits de franchise de Halloween, il semble que ce soit un souhait de fan qui ne sera probablement pas exaucé dans un futur film.

En parlant dans une interview avec RBC, Ryan Freimann, qui a également produit à la fois Halloween 2018 et la suite Halloween tue, n’a pas tardé à écarter les chances d’un événement croisé entre les plus grandes icônes du genre car selon lui elles s’adressent toutes à des publics différents.

« Nous rencontrons toujours cela parce que vous voulez toujours avoir Freddy Krueger et Jason Voorhees, puis Leatherface s’est en quelque sorte glissé là-bas sur le mont Rushmore de ces gars. J’aime toujours penser que Michael étant le premier est le meilleur et je pense chacun a son propre (appel). Freddy a définitivement sa bêtise et est intéressant. Je n’ai jamais vraiment été un fan de Jason mais je trouve du mérite dans chacun d’eux. Nous travaillons en partenariat avec Universal dans leurs parcs d’horreur sur le Titans de la terreur où tous les quatre sont représentés, mais nous essayons vraiment de les garder seuls, donc je ne pense pas que vous verrez un Michael contre Jason ou Michael contre Freddy sur le rôle à l’avenir. «

Alors que les propriétaires actuels d’Halloween semblent avoir un avenir solo défini pour la franchise, il n’en a pas toujours été ainsi. De retour quand Freddy contre Jason a rapporté plus de 100 millions de dollars au box-office, Dimension Films, qui avait les droits à la fois sur le Halloween franchise et Clive Barker’s Hellraiser, tenaient à enrôler Barker et Halloween créateur John Carpenter pour amener Michael Myers et Pinhead dans le même univers.

S’adressant à Den of Geek dans une interview l’année dernière, Hellraiser la star Doug Bradley a parlé du crossover qui n’a jamais été. « Je me souviens avoir été assez excité à l’idée. Clive a dit que le bit versus, le bit Michael Myers vs Pinhead était un peu hors de propos – c’était un peu ennuyeux étant donné que Michael ne parle pas, ce qui le rend décevant à Pinhead. Clive n’était pas intéressé par une confrontation mano-a-mano. Il était intéressé à trouver les endroits où le Hellraiser et Halloween les paysages auraient pu se croiser. La première Halloween fonctionne comme un film de vampire classique avec Michael dans le rôle de Dracula et le Dr Loomis dans le rôle de Van Helsing. »

Il a conclu: « Le Dr Loomis passe une grande partie du film à avertir les gens qu’ils ne savent pas à quoi ils ont affaire. Cela a donné à Michael cet élément surnaturel et mystérieux qui le rendait si puissant. Il a été suggéré qu’il n’était pas humain et Clive sentait qu’il y avait un moyen d’y entrer. Clive le considérait comme un pervers sexuel sadomasochiste et un tueur en série, ce qui suffirait à piquer l’intérêt de Pinhead. «

Il se peut donc que nous ne voyions pas Michael Myers apparaître de sitôt dans une autre franchise d’horreur que la sienne, mais cela ne signifie pas que l’idée va rester enterrée pour toujours. Pour l’instant, toute l’attention est portée sur l’arrivée de Halloween tue, qui arrivera en salles et en streaming sur Peacock à partir du 15 octobre. Cette nouvelle provient de ComicBookResources avec des rapports supplémentaires de Den of Geek.

