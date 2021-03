Freddie Prinze Jr. reproche à Saw d’avoir transformé Je sais ce que vous avez fait l’été dernier en comédie

Le genre slasher a une longue et honorable tradition d’escalade de gore. Ce qui semble choquant et effrayant pour une génération de fans d’horreur slasher peut sembler apprivoisé et même drôle pour la génération suivante. Selon Freddie Prinze Jr., quelque chose de similaire est arrivé à sa série d’horreur je sais ce que tu as fait l’été dernier. Dans une interview avec Collider, l’acteur a expliqué que la montée d’un nouveau type d’horreur slasher « ultra-sanglant » illustré par James Wan Scie la franchise fait que ses propres films semblent presque comiques en comparaison.

« Pour moi, toutes les histoires devraient être réorganisées et aucune fiction de type légendaire ne devrait jamais vieillir avec son public. Elle devrait constamment essayer d’inspirer la prochaine génération, afin qu’elle ne meure pas avec son public. Je l’aime. J’ai entendu dire qu’ils » Je fais une série télévisée Je sais ce que tu as fait l’été dernier. Je ne sais pas comment ils vont faire peur parce que James Wan, que j’aime, a rendu ces films plus effrayants parce qu’il a fait Saw et a changé tout le jeu . Maintenant, mon film est une comédie, mais peu importe, c’est cool. «

Alors que les fans de la je sais ce que tu as fait l’été dernier La franchise pourrait ne pas être d’accord avec cette évaluation des films en tant que comédie, il ne fait aucun doute que le facteur gore dans le genre slasher a été radicalement modifié depuis le Scie la franchise.

je sais ce que tu as fait l’été dernier s’est appuyé sur le suspense atmosphérique pour créer un sentiment de terreur parmi le public alors qu’il s’interrogeait sur l’identité du tueur en série. D’autre part, le Scie les films ne font aucun effort pour cacher l’identité du Jigsaw Killer, et la viande (jeu de mots) de l’histoire traite de la façon dont les meurtres réels sont commis, à travers une série de pièges brutaux et d’énigmes qui démembrent les victimes individuelles de manière créative horrifiante.

Bien sûr, chaque nouvel épisode des deux franchises d’horreur a bouleversé la formule établie d’une manière ou d’une autre. Parfois, les fans sont d’accord avec les changements, tandis que d’autres fois, les changements sont décriés comme étant indignes des films originaux. En ce qui concerne Freddie Prinze Jr. s’inquiète, cette nature cyclique du redémarrage de franchises populaires est simplement la façon dont Hollywood fonctionne.

«Je pense que c’est normal, mais j’ai un point de vue différent sur l’entreprise parce que mon pop était dedans avant moi et j’y connais des gens depuis que je suis enfant. Je me souviens quand ils ont annoncé pour la première fois que She’s All That était en train d’être refait , J’étais excité parce que mon pote Mark [Waters] est le directeur. J’ai travaillé avec lui sur deux autres films. Il m’a donné ma première pause, pour ainsi dire. Et j’aime Rachael [Leigh Cook] tellement que j’ai pris toutes les années qui étaient censées la vieillir et je les ai placées sur mes cheveux, ma barbe et ces rides, pour qu’elle puisse rester jeune pour toujours. Je les aime tous les deux, mais les gens ont commencé à se mettre en colère. Je me suis dit: « C’est bon. Nous ne sommes pas les premiers. Nous sommes bons, vous les gars. »

