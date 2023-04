Freddie Prinze Jr. a déjà auditionné pour Billy Loomis

Freddie Prinze Jr. était une fois pour le rôle de Billy Loomis dans le premier Crier film, dont il a parlé dans une récente interview. Tout en parlant avec Dread Central du podcast qu’il co-anime, C’était assez effrayantPrinze a commencé par parler de son amour profond du genre horreur et de ce que c’était que de rencontrer des icônes comme Tobe Hooper, réalisateur de Le massacre à la tronçonneuse du Texas et sa première suite, et Wes Craven, qui a réalisé les quatre premiers Crier films avant que Radio Silence ne prenne le relais après la mort de Craven,





« Quand j’ai rencontré Kevin Willamson, qui ne réalise pas mais écrit, il est comme mon ange gardien dans ce métier au début. Ce type a cru en moi alors que très peu de gens l’ont fait. Je l’aime. Tout ce qu’il a jamais écrit, s’il a demandé moi d’entrer et de lire, même si c’était pour abaisser la citation des autres acteurs, je me disais: « Ouais, mon frère. Je t’ai eu. » Comme si je ferais n’importe quoi pour Kevin. »

Williamson était l’auteur de Crier, Crieret Cri 4. En outre, il a également écrit le scénario de Je sais ce que tu as fait l’été dernier, dans lequel Prinze était aux côtés de Sarah Michelle Gellar. Contrairement à son futur mari, Gellar a été jeté dans un Crier film, Cri 2 pour être exact, comme Cici Cooper.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU





Prinze’s Crier Audition

Divertissement en bois

Cependant, bien qu’il n’ait peut-être pas eu de rôle, Prinze a eu une histoire qu’il aime raconter aux gens :

« J’arrive au bureau de casting, et je pense que pour Crier, c’était trois auditions. C’était avec le directeur de casting, puis avec les directeurs de casting et les producteurs, et la dernière séance serait avec tout le monde, y compris Wes. Je passe donc par le premier tour, le deuxième tour, et après le deuxième tour, qui est celui des producteurs, je reçois une note. Tu dois te souvenir. J’ai dix-neuf, vingt ans. J’ai grandi sous la direction de Bob Wall et d’hommes comme Bob Wall. Alors j’ai grandi très humble. »

La plupart des gens pourraient penser qu’être humble est une bonne chose. Ce n’est pas, cependant, lorsqu’un producteur ou même Williamson lui-même, Prinze ne se souvenait pas très bien de quoi il s’agissait, s’approche de vous et dit : « D’accord, c’était vraiment bien, mais la semaine prochaine, quand vous lisez pour Wes ou chaque fois que le l’audition allait être, quand vous lisez pour Wes, essayez d’avoir un peu plus d’avantage. » Quelque chose que Prinze n’avait jamais eu à appliquer dans sa vie à cause de la façon dont il avait été enseigné quand il était jeune.

« Alors je sors du bureau de casting, et je dis à haute voix, je dis, ‘Il n’y a aucun moyen que je réserve cette merde.’ Je suis entré dans ma voiture et je suis allé à l’audition finale. Il n’y avait que moi et Skeet [Ulrich], et il y avait peut-être un troisième gars là-bas, je ne pense pas. Et j’entre, et je fais l’audition avec autant, tout ce que je pense, c’est bord, bord, venir sur bord. Soyez nerveux. Être dangereux. Soyez mystérieux. Comme tout ce que vous avez à vous dire, et ce n’était tout simplement pas là, et Wes était très gentil et a dit « Merci », et j’ai hoché la tête, j’ai dit, « Euh, merci beaucoup, j’apprécie l’opportunité. » Sorti. J’ai regardé Skeet et j’ai juste hoché la tête, du genre : « Va le chercher, mec. » Tu es bon, mon frère, et il est entré et a fait un si beau travail. »

Vous pouvez entendre plus de Prinze dans C’était assez effrayant, que vous pouvez trouver sur Wondery ici.