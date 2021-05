Freddie Mercury présentera un roman graphique sur sa vie

Pop! Vinyl Figurine Pop! Rocks Freddie Mercury 1985 - Queen

"All we hear is Radio ga ga Radio goo goo Radio ga ga" Découvrez la nouvelle pop du légendaire Freddie Mercury! Freddie portait cette tenue lors du concert Live-Aid à Londres en 1985 et sa performance y est souvent décrite comme le meilleur concert live de tous les temps! Le groupe de rock britannique est l'un des groupes les plus prospères au monde avec environ 300 millions d'albums vendus et des tubes connus dans le monde entier tels que Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now, Radio Ga Ga, Killer Queen et biensûr We Are the Champions et We Will Rock You. Cette figurine pop mesure environ 9cm et vient dans sa boîte-fenêtre Funko.