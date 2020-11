Freddie Mercury et son héritage inébranlable, 29 ans après sa mort

La mort de Freddie Mercury des complications du sida il y a 29 ans a secoué le monde et des décennies plus tard, sa voix et sa mémoire sont toujours chéries par des millions de personnes.

Le chanteur principal de Reine a défié les conventions d’un leader du rock typique, apportant sur scène une flamboyance non-conformiste qui ne ressemblait à rien avant lui. Sa légende était plus grande que nature – il est donc logique que l’héritage qu’il laisse soit aussi plus grand que la mort.

Bien que l’on se souvienne plus de Freddie Mercury pour sa musique qu’autre chose, dans les mois qui ont suivi son décès, c’est son diagnostic de sida qui a fait les gros titres.

L’icône de la musique était farouchement privée avec la presse et est devenue une sorte de solitaire au cours des deux dernières années de sa vie, s’isolant derrière les grands murs de briques de sa maison de Londres. Il n’a révélé qu’il était séropositif qu’un jour avant sa mort.

«J’ai pensé qu’il était correct de garder ces informations privées afin de protéger la vie privée de ceux qui m’entourent», a-t-il écrit dans un communiqué sorti de son lit de mort.

«Cependant, le moment est venu pour mes amis et mes fans du monde entier de connaître la vérité, et j’espère que tout le monde se joindra à moi, à mes médecins et à tous ceux du monde entier dans la lutte contre cette terrible maladie.

Freddie Mercury a pris la parole et le monde a écouté. Cinq mois plus tard, près d’une centaine d’artistes, dont Elton John, David Bowie et George Michael, se sont réunis pour lui offrir «le plus grand envoi de l’histoire» avec un concert-bénéfice-hommage tenu au stade de Wembley de Londres en son honneur.

Elle a réuni 72 000 personnes et diffusée en direct à un autre milliard de personnes dans 76 pays, collectant des millions pour la recherche sur le sida. Le Mercury Phoenix Trust créé en son nom a depuis fait don de plus de 15 millions de dollars à la cause.

C’était un coup de pouce vital au moment où l’administration du président Reagan «était dans le déni total» de la crise du sida et que peu de célébrités se sentaient à l’aise pour s’exprimer.

«Les stars n’auraient rien fait si le public était silencieux, si ce n’était l’extraordinaire activisme populaire», a déclaré Ronald Bayer, un expert de l’histoire du sida. Temps magazine.

Mais Freddie Mercury n’a jamais pu être défini par la maladie qui lui a coûté la vie, et près de trois décennies plus tard, son héritage est plus vaste qu’il n’aurait pu l’imaginer.

La star était responsable de certaines des tenues les plus emblématiques de l’époque et son style unique a laissé une influence durable sur les podiums, selon Vogue.

Il n’était pas opposé à emprunter aux vêtements pour femmes, à se libérer des frontières et à jouer avec les normes de genre d’une manière qui résonne avec d’innombrables créateurs aujourd’hui.

«Le style de Freddie était très déterminé et toujours serré », déclare la styliste et consultante en création Charlotte Pilcher, attirant l’attention sur son penchant pour les pantalons blancs bien ajustés, les gilets skinny« et un assaisonnement de la série de flics de motards américains des années 70 Chips… avec Versace glamour. »

Des vestes militaires en velours de Saint Laurent aux capes à volants de Y / Project en passant par les justaucorps à la poitrine béante de Vivienne Westwood, les échos du style de Freddie Mercury restent tout autour de nous sur les podiums et dans la rue.

Il a ouvert la voie à un acte théâtral plus confiant parmi de nombreux artistes contemporains d’aujourd’hui qui ont façonné de manière indélébile la prochaine génération de musique pop et rock. Il a été cité comme une influence musicale par tout le monde, de Faith Hill et Mastodon à Rob Zombie en passant par Katy Perry, un témoignage de la diversité de sa gamme.

«Le premier que j’ai entendu était ‘Killer Queen’ et ‘Don’t Stop Me Now’», a déclaré Perry Forbes de sa première Reine record. «Ne m’arrêtez pas maintenant», toutes les analogies qui [in that song] sont ravissantes.”

Même George Michael, une icône à part entière, aspirait à la force phénoménale de Freddie Mercury. “[I was] aller voir des gens comme Freddie Mercury et réaliser que c’était quelque chose que vous vouliez viser en termes de présence physique sur scène », a-t-il déclaré.

“Ne vous y trompez pas, Freddie Mercury aurait pu chanter l’opéra avec Pavarotti”, a ajouté l’auteur-compositeur-interprète Ben Harper.

C’est vraiment son plus grand héritage: comment un garçon nommé Farrokh Bulsara, né sur l’île tanzanienne de Zanzibar, a gagné sa place au panthéon des plus grands interprètes de l’histoire.

Sa voix reste aussi vibrante aujourd’hui qu’elle l’était il y a 30 ans, et bien qu’il soit mort avant son temps, l’impact culturel et musical inébranlable qu’il laisse derrière lui signifie que lui et son travail dureront bien au-delà de sa vie, et la nôtre.