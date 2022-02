Freddie Highmore a parlé de The Good Doctor et de ce que cela signifiait de jouer un médecin au milieu de la pandémie de COVID

in

Le bon docteur est l’une des séries les plus importantes sur les médecins et, maintenant, son protagoniste a parlé de ce que signifie jouer un professionnel de la santé au milieu d’une pandémie. Ceci dit !

Freddie Highmore dans Le bon docteur

freddie highmore Il fait partie de ces acteurs qui ont réussi à montrer qu’il est prêt pour n’importe quel rôle qu’on lui propose. Depuis l’âge de neuf ans, il joue devant les caméras des personnages adolescents, mais avec Motel Bates atteint un autre taux d’intérêt. Grâce à sa participation à cette série, il a atteint la maturité nécessaire pour démontrer, avant ABC, qu’il est l’artiste idéal pour incarner Shaun Murphy dans Le bon docteur.

Le bon docteur C’est l’une des séries médicales les plus importantes de ces derniers temps et, depuis son arrivée sur Prime Video, elle a réussi à remporter un succès international. L’histoire passionnante de Shaun Murphy, le médecin autiste et atteint du syndrome de Savant qu’il incarne freddie highmore déplacé des milliers de personnes à travers le monde. En fait, l’impact qu’il a est tel que les créateurs ont choisi de capturer ce qui s’est passé avec la pandémie de COVID.

Dans ce sens, freddie highmore Il a accordé une interview au portail Cult et a expliqué ce que cela signifiait pour lui, en tant qu’acteur, de devoir porter cette situation sur le petit écran. « Le monde dans lequel nous vivons a radicalement changé au cours des cinq dernières années, mais surtout des deux dernières, en ce qui concerne la pandémie.», a-t-il commencé par dire. Puis il a ajouté : « Je pense que cela a changé la façon dont nous regardons les personnages et l’appréciation autour des médecins.”.

Aussi, l’acteur a confirmé que pour lui donner vie à un personnage comme Shaun est un honneur. « Je me sens chanceux et positif, j’aime pouvoir incarner un personnage complexe pendant une longue période« , étaient ses mots exacts. Bien sûr, pour l’instant, il n’a pas été confirmé si Highmore continuera à diriger cette fiction puisque ABC n’a pas encore confirmé de renouvellement de saison pour l’histoire de ce chirurgien.

Pour le moment, le strip en est à sa cinquième saison qui est divisée en deux parties et la seconde arrivera à la télévision lundi prochain tandis que la première vient de sortir sur Prime Video. Même ainsi, il ne serait pas surprenant que cette histoire revienne avec une nouvelle édition puisque la vie de Shaun Murphy a probablement de nouveaux défis à relever.

